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白內障過熟恐生併發症 增手術難度

聯合報／ 文／彰化秀傳紀念醫院眼科部醫師陳弘誌
全熟白內障。圖／醫師陳弘誌提供
全熟白內障。圖／醫師陳弘誌提供

90歲的蔡伯伯來眼科就診時已是過熟型白內障，量測視力只剩微弱光感，經過一系列檢查後，建議接受白內障置換手術。然而，因為白內障過熟在超音波乳化手術過程中會釋放大量能量，恐損及角膜內皮，因此術前輔助飛秒雷射進行囊袋及晶體切割以降低損害程度，術後蔡伯伯角膜水腫大幅下降，視力迅速恢復，他很高興可以重見光明。

雷射技術在眼科的應用日益廣泛，其中「飛秒雷射」（Femtosecond Laser）有極高的精準度與安全性，現階段在白內障手術、屈光手術與角膜移植等眼科療程中是重要的利器。

白內障是一種因水晶體變混濁而引起的眼部疾病，隨著年齡增長，眼睛自然老化，會導致視力每況愈下，所以白內障普遍好發於中老年人。

白內障形成的原因，除了眼睛自然老化，還包括糖尿病、高血壓等慢性病併發症、遺傳與先天性因素、營養不均衡（如缺乏維生素C、E、鋅等抗氧化劑）、吸菸飲酒、外傷等。隨著3C產品的盛行及過度使用，以及高度近視年齡層下滑，近年白內障患者有年輕化的趨勢。

不少長者還停留在白內障要夠熟才手術的觀念，其實白內障過熟時，還可能併發青光眼、虹彩炎，嚴重可能失明，也增加手術的困難度。

因此，建議民眾接受定期眼科檢查，及早發現問題及早治療，如果白內障已影響視力和日常生活，就要積極治療，把握手術最佳時機，重見光明不用等待。

正常水晶體。圖／醫師陳弘誌提供
正常水晶體。圖／醫師陳弘誌提供

白內障分期

白內障的分期，通常根據其發展程度來畫分，大致可分為4期：

1.初期白內障：水晶體輕微混濁，夜間視力下降明顯，常有眩光問題，此時可透過眼鏡調整改善視力。

2.未成熟白內障：水晶體混濁程度增加，視力進一步下降，看東西模糊、重影，有時視力變化明顯，可能一陣清楚一陣模糊。

3.成熟白內障：整個水晶體幾乎完全混濁，視力大幅下降，可能只剩光覺，眼球外觀可能出現白色瞳孔，此時需要手術移除才能恢復視力。

4.過熟白內障：水晶體過度混濁並液化、變皺、萎縮，視力極差甚至完全失明，等到這時手術難度增高，風險增加。

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