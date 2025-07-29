健康主題館／B肝疫苗斷層世代 4地雷恐成肝癌防線破口

你是「B肝疫苗斷層世代」嗎？ 國健署估計，全台有200萬B肝帶原者，四大地雷恐成肝癌防線破口。為避免步入「肝病三部曲」、降低肝癌發生率，國健署將自8月1日起擴大B、C型肝炎篩檢，年滿39歲者即可接受終身一次免費B、C肝篩檢。

B型肝炎曾被視為國病，透過母嬰垂直感染，帶原率非常高，對國人健康造成嚴重威脅。因此，台灣從1986年對新生兒全面接種B肝疫苗，有效降低新生代B肝帶原率。國健署署長吳昭軍表示，這項政策被視為全球第一個國家型B肝防治計畫，進而逐步展開高風險B、C型肝炎病人的抗病毒藥物治療計畫。

降低肝癌 防治B、C肝是關鍵

目前全球有超過3億人口患有B型或C型肝炎，每30秒就有1人死於肝炎相關疾病，而肝癌也長年位居我國十大癌症死因第二位。吳昭軍說，台灣的肝炎、肝硬化及肝癌，高達8成與B型、C型肝炎有關。「預防及治療B、C型肝炎是降低肝癌發生率的關鍵，除了新生兒接種疫苗，更擴大篩檢、提供藥物治療。」

衛福部統計，每年約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌；B型肝炎帶原者如持續有肝炎發作，15%至20%會有肝硬化的風險，而肝硬化者每年約有5%變成肝癌，形成肝病三部曲。

錯誤傳染觀念 讓預防走錯方向

國健署慢性疾病防治組組長吳建遠表示，現行國健署提供45歲至79歲的民眾終身一次的B、C型肝炎篩檢，原住民篩檢年齡為40至79歲，符合資格者約1097萬人。為了涵蓋1986年前出生者，在B肝疫苗政策加強「疫苗斷層世代」約有200萬B肝帶原者，將自8月1日起，擴大年滿39歲者可以接受終身一次免費B、C肝篩檢。

台癌基金會調查針對40歲以上民眾進行B型肝炎認知調查結果，揭示B肝疫苗斷層世代在防治上遭遇的四大認知危機與迷思，包含傳染迷思、知識缺口、追蹤落差、治療中斷等。有46%受訪者不清楚感染途徑，40%誤以為共食或飛沫會傳染，基金會強調，錯誤的傳染觀念，讓民眾在預防走錯方向。

3成3帶原者 以為沒症狀就沒事

台灣癌症基金會副執行長張家崙表示，肝臟是沉默的器官，有3成3帶原者以為沒症狀就沒事，可能錯過早期控制的黃金期，病程演變成慢性肝病、肝硬化，甚至肝癌。「透過篩檢早期發現，提供適當治療，能有效阻斷肝炎、肝硬化、肝癌三部曲。」

張家崙呼籲，如果確認為B肝帶原，千萬不要緊張、逃避，其實不到三分之一的人需要治療，可與醫師討論後續追蹤計畫，積極掌握自己的健康狀況。另外，指數正常不等於可以斷藥，如果藥吃一半就停，病毒可能全回來，因為有些病毒潛伏在肝細胞內，可能對肝臟細胞造成破壞，服用抗病毒藥物要長期抗戰。