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救災不力？黃偉哲駁網紅災區影片 挨批

聯合報／ 記者鄭媁萬于甄／連線報導

南台灣先前遭丹娜絲颱風重創，雲嘉南又豪雨成災。中廣前董事長趙少康昨發文祈福，並質疑南台灣又泡水，政府在哪裡？事先的防災處置跟後續復舊，讓人不敢置信。

颱風重創後，部分地區尚未完全修復，台南有些地方至今沒有訊號，有Youtuber「乖乖」在八天前回台南鹽水區老家，拍到路邊堆置災後廢棄物，輾轉引發質疑救災不力，台南市長黃偉哲於社群帳號反擊「完全不是事實」，並指「拍影片很簡單、錯誤解讀傷害他人也很簡單」。但此舉引發大批網友炸鍋留言，不滿市長指責網紅，議員也喊話市長別與民眾站對立面。

國民黨也批評，救災進度仍嚴重落後又面臨暴雨襲擊，黃偉哲為何看到災區實況如此氣急敗壞？難道黃偉哲只有心情北上挺惡罷，沒耐心應對災民困境？

南市府解釋，有媒體引用Youtube影片，以錯誤標題「丹娜絲颱風走了十九天 台南人還在等清潔隊」，導致第一線工作人員感受委屈，黃市長發文目的是說明環保局清運過程；市府會以開放的心態面對建言，也有責任向說明事實全貌。

針對影片，黃偉哲在Threads平台發文，指網紅拍到垃圾堆積畫面，讓許多觀眾質疑政府清理垃圾與救災不力，並表示「完全不是事實」。黃說，環保局災後廿天內就清理台南九個月垃圾量，別因為沒看見就忽略清潔隊員的努力與貢獻。該網紅則拍片回應，影片僅表達家鄉災後第十五天現場，有很多人等待被幫忙，並未指責清潔隊，請不要製造災民與救難人員對立。黃偉哲Threads貼文被留言灌爆，網友多數不滿認為市長指責網紅。

國民黨昨表示，除了救災不力，黃偉哲面對如今再次襲來的暴雨，更是到昨天上午十時九分才宣布停班停課，根本就是過去一年，民進黨全力搞惡罷而無心內政的寫照。

水患 黃偉哲

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