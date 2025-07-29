外籍看護喊加薪 衝擊重症家庭

八十歲以上聘請外籍看護免評巴氏量表新制即將於八月一日上路，勞動部推估，外看人力需求再增十萬人，現有廿一萬名在台外看恐「棄重就輕」，不願待在身障、罕病、失智失能等家庭。病友團體昨齊聲呼籲，政府應盡速建立保障機制與移工聘僱分級制度，確保照顧資源合理分配。

「就業服務法」第四十六條修正案，增列第四項雇主聘雇外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡滿八十歲以上，或七十歲至七十九歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構的專業評估。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，依照新制規定，約有五十三萬名沒有失能、失智的長者可申請外籍看護，預估十萬人將聘用外看，這將導致愈來愈多外看不願照顧重症失能患者，雇主需加薪留人，台灣正式進入「搶工年代」。

罕病基金會副執行長洪瑜黛表示，最近透過問卷調查，了解罕病病友家庭所聘用的外看是否有異動之心，結果發現，四成受訪者表示，外看已提出加薪要求。百分之廿三提出合約一到就更換雇主，百分之廿一耳聞仲介鼓勵健康長輩聘雇外看。

更令人擔心的是，仲介公司可能以市場需求擴大為由，提高引進費、服務費等行政費用，洪瑜黛說，屆時罕病家庭勢必成為最大受災戶。

失智症協會秘書長陳筠靜表示，新制上路後，看似造福廣大銀髮族，但一定會湧現嚴重的「照顧排擠效應」，原本失智者、重度失能者家庭就因困難照顧，工作繁重，在聘僱外看上就處於弱勢，看護工頻繁更換，未來情況一定日益惡劣，家庭經濟與照顧壓力更為沉重。

陳筠靜提出二大呼籲，首先，失智者照顧需求必須被看見、被重視，其次政府應盡速建立明確的保障機制，並確實監督與落實，確保照顧資源能合理分配，真正需要照護的弱勢族群不應被市場機制所排擠。

社會福利總盟理事長陳節如表示，兒子在幼兒時期因腦傷而變成極重症多重障礙，多年來家裡聘用外籍看護。今年一月修法後，八十歲的她身體健康，卻也符合資格，可聘用外籍看護，政府應有失能認定程序，否則往後照顧悲歌恐會愈來愈多。

立委林月琴表示，新法實施後，新增十萬名可聘僱外看的高齡者多半為健康、好照顧的對象，將成為移工首選，真正需要照顧的失智或重度障礙家庭聘用外看的難度更高。新法可說是惡法，呼籲暫緩實施，但若要上路，在廢除巴氏量表後應採用長照需求評估，方便移工家庭銜接長照服務，並建立移工聘僱分級制度。

社福總盟秘書長孫一信說，新制影響深遠，連養護機構也可能聘不到外看，盼望勞動部、衛福部及立法院應關注並持續檢討家庭外看政策。