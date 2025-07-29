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防外籍看護「搶工危機」 勞部今提6大配套

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
新制即將上路，愈來愈多外看要求加薪，否則合約時間一到，就會走人，選擇易照顧的輕症患者，這讓雇主焦慮不安。新聞示意圖。記者胡經周／攝影
新制即將上路，愈來愈多外看要求加薪，否則合約時間一到，就會走人，選擇易照顧的輕症患者，這讓雇主焦慮不安。新聞示意圖。記者胡經周／攝影

八十歲以上民眾免巴氏量表即可聘用外籍看護，新制於八月上路，民間團體憂心弱勢家庭在競爭人力、價格充滿困難，昨向政府喊話「人力要用對地方、重症要優先保障」。勞動部回應，今將公布六大配套措施，結合各項資源降低重症家庭遭受的衝擊。

「就業服務法」第四十六條修法後，增列年滿八十歲、或七十歲至七十九歲癌症二期以上者，得免經醫療機構專業評估聘僱外籍看護，而據勞動部粗估，符合申請資格者暴增至五十三萬人，推估聘請外籍看護者約十萬人，民團憂慮，日後身障族群、罕病、失智、失能長輩勢必要和健康或衰弱長輩競爭外看，盼勞動部、衛福部及立院關注並持續檢討政策。

勞動部表示，民團的憂慮與勞動部在修法前的提醒與擔憂一致，政府重視修法帶來的衝擊以及影響，因此與衛福部召開多次跨部會會議研擬配套，將在今早召開記者會，對外公布六大配套措施，結合各項資源，降低重症家庭所受的嚴重衝擊。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會聲明，八十歲以上免評旨在簡化申請程序，確保高齡長者照護需求得到及時滿足，並減輕醫療與長照體系壓力，但勞動部一再技術性拖延、混淆視聽，協會要求勞動部立即依法行政，確保長照與移工制度依法推進，還長者家庭一條可行的人道道路。

雇主協會重申，人命等值，高齡長者與重症患者均應享有平等的照護權利，不該因未積極引進外籍看護或建立移工履行契約機制，就反對長者聘僱外看，政府責任在於提供充足資源與完整制度，確保人民有選擇照護方式的自由，呼籲政府整合本國與外籍人力，完善長照2.0與外看管理制度，打造多元彈性的照護網絡。

長照 勞動部 衛福部 外籍看護

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