留住現有看護 罕病雇主妥協加薪

罹患罕病的陳先生於兩年多前聘請外籍看護照顧，明年初合約到期，但最近外看得知八十歲以上聘請外籍看護免巴氏量表評估新制即將上路，透過仲介公司要求加薪，至少三千元，否則合約一到，就更換雇主。因他需全天受人照顧，現正協調中，但最後勢必得妥協，加薪留人。

「八十歲以上長者聘雇外看，可以免巴氏量表評估，這是很可怕的事。」陳先生說，在得知此新措施後，心情不安，擔心相處兩年多的外看另謀他就，但確實如此，前幾天接到人力仲介公司電話，轉達外看需求，目前基本薪資為兩萬元，需上調三至五千元，否則合約時間一到，就會走人。

陳先生說，目前這名外看如果真的離開，依合約規定，仲介公司須找好接替人手，完成交接，但過程中，雇主須支付二名外看薪資，依他目前收入，實在無法支付；若沒有媒合成功，還需找下一位，曠日廢時，且新來外看不一定能上手。

為求照顧品質穩定，並避免重新適應及增加成本，陳先生傾向加薪，留住現有外看，但依工作表現，採取分階段逐步的加薪方式。

陳先生憂心的是，新制上路後，應有不少外看為了轉至工作輕鬆、照顧輕症個案的家庭，而故意在現任雇主面前擺爛，故意做不好，等著被更換。但對雇主來說，這就是一大折磨，期望政府在外籍看護的聘雇制度上，多保障弱勢族群，不致陷入生活困境。

「我們不是要與一般人搶資源，只希望能好好的活下去。」桃園脊髓損傷潛能發展中心組長黃仁祥是極重度身障者，需要外看全天候協助，否則無法上床睡覺、盥洗、上廁所等，所幸九年前聘請一名有耐心、溫柔的外籍看護，在日常生活上提供極大的幫助。

在該名外看曾因病痛而住院，接受手術的期間，黃仁祥申請長照服務，但照服員每天只來二小時，協助梳洗、餵食早餐，但他需要的是全天照顧，當時幾乎沒有生活品質可言。他說，新制上路後，應該不少重症傷友聘不到外看，衝擊之大，讓人難以想像。