國健署最新研究…定期乳癌、大腸癌篩檢 平均多活3年

什麼作為可有效降低癌症死亡率，延長平均餘命？答案是定期篩檢。國健署昨公布最新研究報告，在成人癌症篩檢中以乳房Ｘ光攝影篩檢成效最為明顯，女性如定期接受篩檢，平均餘命可延長三點三八年。接受糞便潛血檢查者平均餘命可延長三點一○年，遠離大腸癌威脅。

衛福部統計，一一一年新發生癌症個案為十三萬二九三人，一一三年癌症死亡人數為五萬四○三二人，國人十大死因仍以癌症居冠，且蟬聯四十三年。國健署署長吳昭軍表示，癌症篩檢目的為找出「沒有明顯症狀的早期癌友」，避免疾病進入中晚期，增加治療難度，且能提高存活率。

「癌症篩檢可降低個別癌症死亡率」吳昭軍說，每二年一次乳房Ｘ光攝影檢查，可降低百分之四十一乳癌死亡率。每二年一次糞便潛血檢查可降低百分之四十大腸癌死亡率；每三年一次子宮頸抹片檢查可降低約百分之七十子宮頸癌死亡率。有嚼檳榔或吸菸習慣者，定期每二年一次接受口腔黏膜檢查，可降低百分之廿六口腔癌死亡風險。

國健署與台灣篩檢學會分析成人癌篩相關資料，評估癌症篩檢對於國人平均餘命的影響，結果發現，定期接受乳房Ｘ光攝影篩檢的女性平均餘命可延長三點三八年，接受糞便潛血檢查者平均餘命可延長三點一○年，接受子宮頸抹片受檢女性平均餘命可延長二點三三年，接受口腔黏膜篩檢的目標族群平均餘命可延長○點五九年。

「癌症確診時分期愈早，治療效果愈好，存活率愈高。」吳昭軍強調，早期癌症通常局限於原發部位，癌細胞尚未擴散，通過手術、放療、化療等方式幾乎可以完全清除，達到治癒效果。一旦進入晚期，癌細胞擴散到身體其他部位，不僅治療困難，過程艱辛，且容易復發。

台大公衛學院教授陳秀熙說，女性定期參加癌症篩檢，可延長平均餘命八到九年，男性則可延長四年左右。癌症篩檢目的，除提升生活品質，也避免落入中晚期治療的併發症、失能、長期住院等，尤其是醫療量能，另包括國民生產力等，不只是增加平均餘命，也有助於減輕長照體系的後端負擔。