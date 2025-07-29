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10多年期待成真 台中海洋館8月21日開館
台中海洋館多年前完工至今未開館，引起地方質疑，台中市觀旅局昨宣布確定8月21日開館營運；市議會議長張清照表示，地方已期待10幾年，這是中部第1座海洋館，眾所期待。
台中觀旅局表示，台中海洋館被視為連結海線各大觀光景點的重要指標建設，市府2012年起啟動規畫設計，歷經3位市長推動，市長盧秀燕2019年甫上任就與民間機構完成簽約，加速推動。
觀旅局長陳美秀表示，台中海洋館可結合梧棲觀光漁港的海港遊憩資源，包括台中港三井OUTLET PARK、高美濕地、大安港媽祖文化園區、大安濱海樂園及大甲鎮瀾宮等海線知名景點，形塑海線特色觀光帶，更有助吸引民間投資，帶動海線整體旅遊產業發展。
觀旅局說明，台中海洋館是全國首座由地方政府主導設置、興辦、營運與管理的海洋水族展示教育場館，市府透過「促進民間參與公共建設法」，採OT委外經營模式，由海珹股份有限公司負責管理營運，有關票種、票價及相關優惠資訊，8月8日公告在廠商官方網站。
台中海洋館、鄰近梧棲觀光漁港，交通便捷，具高度觀光發展潛力，觀旅局表示，將整合濱海地區觀光資源，推動1日遊、2日遊等行程，提供遊客選擇。
台中市議長張清照表示，他爭取且緊盯10幾年的海洋館即將開幕，過程確實遇到很多困難，秉持海線家鄉一定要完成「中部第1座海洋館」的願景，經府會努力，這項重大建設得以啟用。
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