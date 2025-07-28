罕見！30歲女罹患「陶瓷膽囊」恐釀癌變 單孔腹腔鏡手術順利切除

30多歲廖姓女子長期飽受飯後腹痛之苦，輾轉就醫後竟確診罹患罕見的「陶瓷膽囊」，接受單孔腹腔鏡手術合併螢光導引定位，成功切除病灶，術後恢復良好，醫師表示，這是一種膽囊壁鈣化、外觀堅硬如瓷器的病變，且與膽囊癌高度相關，臨床相當罕見，卻潛藏惡性風險。

收治廖女的高雄博田國際醫院肝膽胰外科教授李金德表示，一年多來，廖女進食後感到反覆腹痛，疼痛有時延伸至右肩與背部，起初以為是消化不良，直到症狀頻繁，才在當地醫院接受腹部超音波檢查，初步發現膽囊結石。後續電腦斷層檢查中，驚見膽囊壁出現「一圈完整白環」，鈣化程度罕見，確診為陶瓷膽囊。

李金德團隊以單孔腹腔鏡技術進行手術，輔以靛氰綠（ICG）螢光導引系統，在術中清晰辨識膽道結構，降低膽管損傷風險。膽囊壁鈣化程度高，幾近無法以傳統刀具切開，幸經團隊仔細分離，歷時約一小時順利切除整顆膽囊。

「上網查這個疾病，台灣幾乎找不到案例。」廖女說，很幸運遇到經驗豐富的醫師幫她手術，才住院3天就出院，終於能放心吃飯，不再擔心肚子痛，病理切片為良性，無惡性轉變跡象。

李金德指出，陶瓷膽囊是一種膽囊壁鈣化異常的罕病，多由膽結石長期刺激、慢性膽囊炎或血流異常所致，鈣質沉積使膽囊壁變硬，如陶瓷般堅實「這是我首度遇見這麼完整鈣化的陶瓷膽囊」，鈣化廣又完整，手術難度極高。

早期研究指出，陶瓷膽囊合併癌變機率曾高達12.5%至62%，即使現代統計將風險修正為約6%，仍屬潛在危險病灶，必須謹慎處理。

根據文獻顯示，陶瓷膽囊好發於50至60歲女性，女性罹病風險為男性的5倍，且約60%至90%的患者合併膽結石。若為「不完全鈣化型」，癌變風險更高。