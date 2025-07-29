到花蓮跟AI對話 3分鐘打造個人歌曲MV

走進花蓮流行音樂ＡＩ實驗基地，用手機掃描QR code輸入關鍵字，再選擇男聲或女聲，駐館ＡＩ便會打造專屬歌曲。三分鐘後，ＡＩ歌手迴佳、花瀾出現在融入花蓮山水影像的ＭＶ上，獻唱這首歌。ＡＩ生成的歌曲，就算再動聽，因不享著作權，不可報名金曲獎。

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，ＡＩ歌手迴佳、花瀾的歌聲是與四位人類聲優合作，取得其聲音的授權訓練ＡＩ模型。而訪客和ＡＩ對話產生的詞曲則來自「ＡＩ音樂FedGPT大腦」，其為繁體中文流行音樂專屬GPT，訓練過程涵蓋一千億條台灣語料；ＭＶ則是由FedGPT內建的視覺語言模型，分析並理解台灣流行音樂ＭＶ資料生成。

在英國，披頭四透過ＡＩ讓約翰藍儂的歌聲「復活」完成世紀大合唱；而在台灣，「民歌教父」李建復則指導ＡＩ，復刻歌手范怡文、李明德「青春版」嗓音與影像，並讓真人與ＡＩ一起合唱。李建復曾參與打造全球首個正版華語ＡＩ歌聲平台「ＡＩ愛播」，他認為，音樂人可以透過ＡＩ的輔助激發更多靈感，過去年輕創作者發表一首歌需要一個月的時間，如今有ＡＩ輔助，從創作到上架可能只需一天。

ＡＩ與人類合作的創作，可以參加金曲獎、金鼎獎嗎？文化部在ＡＩ基本法草案公聽會報告指出，不同的獎項、徵件，經過評審討論，對於ＡＩ的使用也有不同的規定。如金漫獎會要求說明作品以ＡＩ協助創作情形，如所使用之ＡＩ軟體、下達之指令內容等。

「文化部繪本及圖文書創作新秀獎勵」則不受理以生成式ＡＩ作為創作工具的計畫。金曲獎參考葛萊美獎等國際獎項規定，ＡＩ可做為輔助音樂創作、製作流程的工具；若完全使用ＡＩ生成的作品，則因未具著作權，不得報名金曲獎。國內首個文化藝術應用生成式ＡＩ規範指引，文化部即將正式出版。