AI虛擬歌手將出道 揭台灣新頁

八月初，四位花蓮歌手迴佳、花瀾、基姜、陳廷恩，將在花蓮流行音樂ＡＩ實驗基地舉辦專輯發表會。四位歌手中有兩位是ＡＩ、兩位是人類，現場發表首張人與ＡＩ共創專輯「東Care」，包含九首「人＋ＡＩ」共創歌曲，這些歌曲版權究竟該屬於誰？

生成式ＡＩ的崛起對音樂創作帶來衝擊。英國政府正考慮修改法律，允許ＡＩ開發人員使用網路上創作者的內容來幫助開發他們的模型，除非創作者主動通知退出。披頭四歌手保羅麥卡尼帶頭發聲反對，認為此舉將造成「ＡＩ剝削創作者」。但在二○二三年，披頭四才使用ＡＩ抽取約翰藍儂生前錄音中的歌聲，和其他在世歌手合成一張「披頭四最後的專輯」，叫好叫座，贏得兩座葛萊美獎。

而音樂平台Spotify近期則出現一個迷幻搖滾民謠樂團The Velvet Sundown，聽眾突破五十萬人次，因歌手和樂手從未公開「露面」、僅在網路社群發文，遭質疑是人工智慧樂團。

「ＡＩ並不可怕，只要我們發展的是負責任人工智慧（Responsible AI）。」台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾說，負責任人工智慧是一種在安全、可靠且道德的方式下，開發、評估及部署ＡＩ系統的方法。他從二○一七年開始推動「負責任人工智慧」，台灣可說是走在世界前端。

今年初，杜奕瑾帶著台灣人工智慧實驗室進駐花蓮流行音樂ＡＩ實驗基地，嘗試各種「負責任ＡＩ」的音樂開發。他跟李建復、林強等音樂人取得授權，其歌曲若被ＡＩ使用、可獲得合理分潤；而歌手也可以使用生成式ＡＩ打造千變萬化的ＭＶ。而新世代歌手則跟ＡＩ合作共創歌曲，創作完還可以直接在基地現場表演。

八月初，即將發表的首張人與ＡＩ共創專輯「東Care」，也是台灣人工智慧實驗室訓練的ＡＩ虛擬歌手組合「洄佳與花瀾」正式出道之作，迴佳、花瀾的催生者，正是杜奕瑾。

杜奕瑾表示，國際間已形成共識，如果全部是生成式ＡＩ完成的創作便不具著作權。但若是人類與ＡＩ合作的樂曲，人類注入自己的創作元素，因為有人的意志在裡頭，版權屬於人類。他認為，台灣流行音樂曾是華文世界的龍頭，ＡＩ可讓台灣的流行音樂產業繼續發光發熱。