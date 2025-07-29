黃麴毒素超標 福源花生醬下架

新竹知名「福源花生醬」是前總統馬英九的最愛，日前遭北市衛生局抽查驗出該品牌顆粒花生醬黃麴毒素超標，桃園市衛生局前往位於桃園的批發商稽查，另驗不同批號花生醬黃麴毒素也超標，兩地衛生局要求業者全面下架該批號產品，桃市衛生局再次抽檢已合格。

福源食品有限公司回應，接獲通知後，已將問題批號的產品下架，並自主回收，向消費者致歉，初判汙染來源與花生原料品質異常有關，究竟是運送端或商品端存放出問題，將進一步釐清。

北市衛生局日前抽驗易受黴菌汙染食品及網購食品，3件花生食品驗出黃麴毒素超標，包含日晟雜糧行花生粉、豐盛潤餅一級花生粉，以及家樂福台北濟南店販售的新竹福源顆粒花生醬。

北市衛生局指出，不符規定產品已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查產品來源為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局處辦，若未限期改正，可處3萬以上300萬元以下罰鍰。

該花生醬批發商泓利公司位於桃園市，桃園市衛生局說明，6月8日到場稽查，發現在北市被查出有問題的批號，在現場已無產品，抽驗另一批有效日期2025年8月27日的產品，驗出黃麴毒素不合格，已要求下架、退回製造端。7月8日再次前往稽查，抽驗有效日期為2025年9月24日的產品，檢驗結果合格。

竹市衛生局說，已要求廠商限期改善，現場無北市檢驗不合格批號產品，另5、6月陸續抽驗該公司產品，花生醬（有效日期2025年8月7日）檢驗合格，另款顆粒花生醬（有效日期2025年9月10日）檢驗結果尚未出爐。

此外，衛生局也針對25件網購食品抽驗，其中15件生鮮蔬果驗出8件不合格，不合格率逾5成，包括農藥殘留、重金屬鎘不合格，已要求業者或移請所轄衛生局通知下架。