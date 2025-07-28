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雷雨亂交通！松山機場21:37起暫停地面作業 部分航班恐延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
8松山機場今晚9時37分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。聯合報系資料照
8松山機場今晚9時37分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。聯合報系資料照

受到西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，中南部多處出現豪雨或大豪雨等級降雨，而劇烈降雨也影響航班。交通部民航局表示，松山機場今晚9時37分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。

氣象署在晚間7時15分針對20縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明（29日）晚上，大豪雨警戒區包含台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島；豪雨警戒區有桃園市山區、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣山區。

大雨警戒區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣；另外，氣象署也在今晚9時13分針對高雄、屏東、台南發布大雷雨即時訊息，並持續到今晚10時45分。

民航局指出，因雷雨當空，松山機場晚間9時37分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局表示，受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

航班 豪雨 松山機場

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