明全台有雨！入夜雨勢變大 中南部清晨至上午降雨再加劇

今晚起西南氣流增強，周三前都會受到西南氣流影響，中南部雨勢明顯，易有大雨或豪雨，甚至局部豪雨等級降雨發生，中央氣象署預報員朱美霖表示，今晚至入夜中南部雨勢將愈來愈大，明天清晨至早上8時降雨更加劇，提醒一早通勤上班、上課民眾需留意交通安全。

朱美霖說，氣象署持續較大規模或較劇烈豪雨加強作業，滾動更新逐3小時雨量預報及降雨資訊。根據氣象署統計，今天0時至晚間7時50分累積雨量，台中266毫米、嘉市286.5毫米、雲林399.5毫米、台南423毫米、嘉縣441毫米，雨量十分驚人。

氣象署在晚間7時15分針對20縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明（29日）晚上，大豪雨警戒區包含台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島；豪雨警戒區有桃園市山區、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣山區。

大雨警戒區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣。另外，氣象署也在今晚9時13分針對高雄、屏東、台南發布大雷雨即時訊息，並持續到今晚10時45分。

氣象署表示，受到西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，雲林縣及嘉義縣已有大豪雨發生，今晚至明日台南市、高雄市及屏東縣有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣及桃園市、台東縣山區有局部大雨或豪雨。

彰化以北、南投、宜蘭、臺東地區及澎湖有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

朱美霖解釋，造成西南氣流增強原因為，今天竹節草颱風位於琉球附近海域，過去6小時開始通過琉球群島並往東海方向移動，在竹節草逐漸往西北方向移動過程，使整體低壓帶來到台灣附近，加上低壓帶附近的西南風，逐漸北抬到台灣附近，導致台灣今晚起西南風增強，預估今晚至周三受西南氣流影響，中南部降雨顯著。

竹節草颱風估明下午2時將移動到東海、周三逐漸靠近浙江沿岸，並逐漸往陸地移動趨勢，朱美霖表示，這段期間，今晚至周三，整體颱風通過台灣北方海域，因此台灣處於低壓帶不穩定環境中。

台灣中南部今下午近內陸已有顯著降雨，下午雖有一段降雨減緩空檔，但隨著今晚西南風增強，降雨會加劇，近海已有對流雲系對流，並朝陸地移動。

朱美霖指出，今晚至入夜中南部雨勢愈來愈大，嘉義以南及沿海地區出現強降雨；「明凌晨至早上8時降雨更加劇」；明上午至下午2時平地降雨稍微減緩，但山區仍有明顯降雨。

明下午至傍晚8時，整體降雨略為減緩，但明天整體12小時降雨趨勢，中南部仍顯著，明晚之後中南部仍有斷斷續續雨勢，12小時累積雨量接近90毫米以上。

朱美霖提醒，今晚至明晨中南部雨勢加劇，一早通勤上班、上課須注意交通安全。今晚至周三受到西南氣流影響，中部山區、南部地區豪雨等級以上降雨。

另外，沿海風強、浪大，北東沿海、馬祖、南部有長浪出現，海邊活動注意安全。