逾80歲請外籍看護免評衝擊弱勢族群 身障者心聲：我們只是想活下去

80歲以上聘請外籍看護免巴氏量表評估新制，預計8月1日上路，罕病、身障等弱勢族群，恐面臨外看要求加薪、轉換雇主等衝擊。桃園脊髓損傷潛能發展中心組長黃仁祥是名極重度的身障者，全天需要外看的協助，否則無法上床睡覺、盥洗、上廁所等，他說，「我們不是要與一般人搶資源，只希望能好好的活下去。」

黃仁祥說，面對新制上路，所幸，9年前他聘請到一位很好的外籍看護，但有一段時間外看因病痛入院手術，他曾使用長照服務，但服務無法24小時提供，照服員只來2小時協助梳洗、吃早餐，但他需要的是全天的協助，尤其是，新制上路後，聘請不到外看的其他重症傷友該怎麼辦，對他們來說，未來的衝擊真的很大。

罹患罕病的陳先生聘請外看照顧已有2年多，外看合約於明年初到期，最近外看透過仲介公司要求加薪，否則合約到期就要更換雇主，陳先生礙於需要全天受人照顧，雖然目前正與外看協調，但可能不得不妥協「幫忙加薪」，這恐怕將是未來的普遍現象。

「80歲以上長者聘雇外看，可以免巴氏量表評估，這是很可怕的事。」陳先生說，約2周前得知此事後，心情十分不安，擔心外看有所變動，近期確實接到外看要求加薪的訊息，期望由目前月薪約2萬多元，加薪3千至5千元，外看應就是得知新制即將上路的消息，希望爭取更好的待遇。

陳先生說，如果讓現在的外看離開，雖然合約規定，仲介公司須找好接替人手，並完成交接，但交接過程中，他須支付二名外看的薪資，依他目前收入，實在無法支付；若沒有媒合成功，還需找下一位，曠日廢時，新來的人也不一定能上手，為了有穩定的照顧品質，避免重新適應及增加成本，傾向加薪留住現有的外看，但會依工作表現，採取分階段逐步的加薪方式。

不過，陳先生憂心的是，新制上路後，許多外看可能想去工作輕鬆的家庭，在現在照顧困難的家庭故意做不好，等著被雇主更換，但對雇主來說，兩者不容易分辨，做不好是故意的，或非故意的，期望政府在外籍看護的聘雇上，多保障弱勢族群，不讓生活照顧陷入困境。

立委林月琴及台灣社會福利總盟、台灣活力老化協會、家庭照顧者關懷總會、台灣失智症協會、中華民國自閉症總會、台灣重症兒360發展協會、桃園脊髓損傷潛能發展中心、罕見疾病基金會等團體，今共同呼籲政府，新制上路後，「人力要用對地方、重症要優先保障」，「廢除巴氏量表、回歸長照評估」。