快訊

川普宣稱：未與美國達成協議國家 將被課15至20%關稅

財部擬修法 無論配偶有無拋棄繼承擬制遺產仍須繳稅

特斯拉捨台積電改抱三星 陸行之分析原因有五

聽新聞
0:00 / 0:00

逾80歲請外籍看護免評衝擊弱勢族群 身障者心聲：我們只是想活下去

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立委林月琴及台灣社會福利總盟、台灣活力老化協會、家庭照顧者關懷總會、台灣失智症協會、中華民國自閉症總會、台灣重症兒360發展協會、桃園脊髓損傷潛能發展中心、罕見疾病基金會等團體，今共同呼籲政府，新制上路後，人力要用對地方，重症要優先保障，並廢除巴氏量表回歸長照評估。記者曾吉松／攝影
立委林月琴及台灣社會福利總盟、台灣活力老化協會、家庭照顧者關懷總會、台灣失智症協會、中華民國自閉症總會、台灣重症兒360發展協會、桃園脊髓損傷潛能發展中心、罕見疾病基金會等團體，今共同呼籲政府，新制上路後，人力要用對地方，重症要優先保障，並廢除巴氏量表回歸長照評估。記者曾吉松／攝影

80歲以上聘請外籍看護巴氏量表評估新制，預計8月1日上路，罕病、身障等弱勢族群，恐面臨外看要求加薪、轉換雇主等衝擊。桃園脊髓損傷潛能發展中心組長黃仁祥是名極重度的身障者，全天需要外看的協助，否則無法上床睡覺、盥洗、上廁所等，他說，「我們不是要與一般人搶資源，只希望能好好的活下去。」

黃仁祥說，面對新制上路，所幸，9年前他聘請到一位很好的外籍看護，但有一段時間外看因病痛入院手術，他曾使用長照服務，但服務無法24小時提供，照服員只來2小時協助梳洗、吃早餐，但他需要的是全天的協助，尤其是，新制上路後，聘請不到外看的其他重症傷友該怎麼辦，對他們來說，未來的衝擊真的很大。

罹患罕病的陳先生聘請外看照顧已有2年多，外看合約於明年初到期，最近外看透過仲介公司要求加薪，否則合約到期就要更換雇主，陳先生礙於需要全天受人照顧，雖然目前正與外看協調，但可能不得不妥協「幫忙加薪」，這恐怕將是未來的普遍現象。

「80歲以上長者聘雇外看，可以免巴氏量表評估，這是很可怕的事。」陳先生說，約2周前得知此事後，心情十分不安，擔心外看有所變動，近期確實接到外看要求加薪的訊息，期望由目前月薪約2萬多元，加薪3千至5千元，外看應就是得知新制即將上路的消息，希望爭取更好的待遇。

陳先生說，如果讓現在的外看離開，雖然合約規定，仲介公司須找好接替人手，並完成交接，但交接過程中，他須支付二名外看的薪資，依他目前收入，實在無法支付；若沒有媒合成功，還需找下一位，曠日廢時，新來的人也不一定能上手，為了有穩定的照顧品質，避免重新適應及增加成本，傾向加薪留住現有的外看，但會依工作表現，採取分階段逐步的加薪方式。

不過，陳先生憂心的是，新制上路後，許多外看可能想去工作輕鬆的家庭，在現在照顧困難的家庭故意做不好，等著被雇主更換，但對雇主來說，兩者不容易分辨，做不好是故意的，或非故意的，期望政府在外籍看護的聘雇上，多保障弱勢族群，不讓生活照顧陷入困境。

立委林月琴及台灣社會福利總盟、台灣活力老化協會、家庭照顧者關懷總會、台灣失智症協會、中華民國自閉症總會、台灣重症兒360發展協會、桃園脊髓損傷潛能發展中心、罕見疾病基金會等團體，今共同呼籲政府，新制上路後，「人力要用對地方、重症要優先保障」，「廢除巴氏量表、回歸長照評估」。

雇主 長照 老化 身障者 外籍看護 巴氏量表

延伸閱讀

重症應可優先聘看護 民團籲修改長照評估

民團憂逾80歲免評請外看引發「搶工危機」 勞部：明公布6大配套

逾80歲請外看免評8月1日上路 民團憂「搶工危機」已經浮現

影／80歲免評上路 民團籲勞動部應設計分級聘僱制度

相關新聞

雷雨亂交通！松山機場21:37起暫停地面作業 部分航班恐延誤

受到西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，中南部多處出現豪雨或大豪雨等級降雨，而劇烈降雨也影響航班。交通部民航局表示，松山機...

罕見！30歲女罹患「陶瓷膽囊」恐釀癌變 單孔腹腔鏡手術順利切除

30多歲廖姓女子長期飽受飯後腹痛之苦，輾轉就醫後竟確診罹患罕見的「陶瓷膽囊」，接受單孔腹腔鏡手術合併螢光導引定位，成功切...

高熱量食物越吃越無感？大腦麻痺內幕曝光、專家教3招逆轉

不少人吃到甜食或炸物時，常會感到開心滿足，但國外最新研究指出，這類高糖、高油的美食若長期食用，會讓大腦產生的快感逐漸減弱，出現所謂...

整理包／超大豪雨炸南部！五縣市宣布了 停班停課區域一覽

豪雨狂炸中南部，中央氣象署今下午4時35分，針對17縣市發布豪雨特報，影響時間持續明（29日）晚間...

明全台有雨！入夜雨勢變大 中南部清晨至上午降雨再加劇

今晚起西南氣流增強，周三前都會受到西南氣流影響，中南部雨勢明顯，易有大雨或豪雨，甚至局部豪雨等級降雨發生，中央氣象署預報...

逾80歲請外籍看護免評衝擊弱勢族群 身障者心聲：我們只是想活下去

80歲以上聘請外籍看護免巴氏量表評估新制，預計8月1日上路，罕病、身障等弱勢族群，恐面臨外看要求加薪、轉換雇主等衝擊。桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。