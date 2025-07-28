天熱養生！綠豆薏仁退火、菊花枸杞茶涼補 中醫師說這一物少放

夏季養生有撇步，彰化縣二林基督教醫院今指導中高齡民眾，可食用綠豆、薏仁等清涼退火的食物，記得少放糖以免吃太甜易「濕熱」，若不想食補，就要忌口盡量少吃甚至不吃油炸、辛辣，別讓身體上火，夏季更怕熱。

二基今舉辦「夏至養生趣．中醫夏季進補學問大」健康講座活動，推廣清補理念與冬病夏治的概念，行政主管洪麗雯指出，透過節氣結合醫療讓中醫智慧融入現代生活，民眾在炎炎夏日中也能安然養生。

中醫師醫師李家甄表示，大暑進入一年最熱時節，人體易感暑邪而出現倦怠、心煩、口乾等陽熱症狀，這時養生原則以清補為主，注重調理脾肺功能、祛濕養陰，平日可喝香梅飲、孅勻茶等茶飲生津止渴，食用綠豆、薏仁、蓮子、白木耳，煮甜湯時盡量少糖，避免甜度高易使身體濕熱。

李家甄說，夏季盡量不食用人蔘茶湯，可改喝決明子、菊花、枸杞煮的茶飲，具平補、涼補食療效果，蔬食方面食用絲瓜、苦瓜，水果類食用西瓜，都有助清熱解毒、養陰潤肺；南彰化很多中壯老年民眾仍在務農，戶外工作記得補充水分，溫開水裡放點鹽以免電解質流失造成身體不適。

李家甄建議，夏季也是中醫經典療法「三伏貼」重要季節，在特定穴位例如風門、肺俞、腎俞等處敷貼溫性藥膏，有助驅除體內寒氣、調整體質，適用哮喘、鼻炎、慢性咳嗽等「冬病夏治」對象，蚌建議成人貼敷4至6小時、兒童34小時，並連貼3周施貼效果最佳。