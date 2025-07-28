高熱量食物越吃越無感？大腦麻痺內幕曝光、專家教3招逆轉

不少人吃到甜食或炸物時，常會感到開心滿足，但國外最新研究指出，這類高糖、高油的美食若長期食用，會讓大腦產生的快感逐漸減弱，出現所謂的「享樂感降低」現象。不過專家也強調，透過短暫停止攝取，仍有機會恢復敏感度，重新找回品嚐美食的快樂。

諮商心理師蘇琮祺在臉書發文分享這項研究，指出是由美國加州大學研究團隊所主導，並刊登於國際頂尖期刊《Nature》。研究聚焦於高熱量飲食對大腦的影響，結果發現，長期攝取高脂肪與高糖分的食物，會干擾大腦中掌管「快樂與動機」的神經通路，特別是從伏隔核（NAc）通往腹側被蓋區（VTA）這條路徑，這正是人們吃到喜愛食物時會感到愉悅的關鍵區域。

根據動物實驗結果顯示，老鼠在長期食用高脂飼料後，大腦中負責快感的神經路徑反應會逐漸鈍化，對原本能帶來愉悅感的食物變得無感。蘇琮祺指出，這與許多人減脂期間常見的心理挫折相似，並非意志力不足，而是因為大腦對「吃的快感」降低，進一步演變成習慣性進食或情緒性逃避。

研究團隊進一步發現，一種名為「神經降鈉素」（Neurotensin，簡稱NTS）的物質扮演關鍵角色，猶如大腦中負責傳遞「快感訊號」的郵差。實驗顯示，正常飲食的老鼠體內擁有較多NTS，對甜食反應明顯；但當長期攝取高脂食物後，NTS濃度明顯下降，進而導致對甜食的興趣與愉悅感也隨之減弱。

值得一提的是，研究也發現大腦具有一定的可逆性與彈性。當研究團隊讓老鼠恢復正常飲食兩週後，體內的NTS濃度與相關神經路徑的活性逐漸回升，原本減弱的快感反應也明顯改善，對甜食的興趣重新恢復，顯示暫停高脂飲食有助於大腦找回對美食的敏感度與快樂感。

蘇琮祺指出，從這項研究結果可看出，過量攝取高油、高糖食物會讓大腦逐漸麻痺，不僅快樂感遞減，還可能改變大腦的神經路徑，導致對這類食物產生依賴。然而他也強調，只要中斷這種飲食方式，大腦仍有恢復能力，過去的快樂感與味覺體驗都有機會重新找回來。

蘇琮祺也提醒，若近期有「愈吃愈無感」的情況，不妨嘗試三個調整方法來幫助味覺與大腦修復：

1.不必強硬壓抑食慾，但可以放慢進食速度、用心品嘗，重新找回對食物味道的感受。

2.盡量減少攝取加工及高熱量食品，避免大腦持續處於麻痺狀態。

3.要相信大腦具有修復能力，改吃清淡、原型食物，雖然起初可能感覺淡而無味，但只要持續幾週，味覺與快樂感受便會逐漸回歸。