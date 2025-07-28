兒科主治扛夜班補缺口 醫界盼專責醫院集中人力

孩子健康成長，兒科醫師扮演重要角色，台大兒童醫院8月起主治醫師投入夜班、北榮不排除調動主治醫師「當救援投手」，醫界籲設專責醫院集中人力，確保兒童照護網。

台大醫院小兒部住院醫師去年首次出現招收不到一半的狀況，招募13名兒科住院醫師，卻首次發生二度開招，僅招到6名醫師。院長李旺祚將少子化衍生的兒科醫師招募危機視為轉機，從中看到希望，孩子變少，家長更重視小孩子，兒科醫師反有機會走向更精緻的尖端醫療。

李旺祚今天告訴中央社記者，當前的一般醫學訓練（PGY）制度改變後，醫學生在整個訓練過程中僅有6週接觸兒科，導致多數人對兒童醫療照護的認識不足。面對今年新一批PGY學員，希望透過主治醫師的參與，加強經驗的傳承與教學。

李旺祚表示，新制度下，除了白天的教學時段外，主治醫師也將輪值夜班，從傍晚5時至凌晨12時，親自帶領住院醫師處理病患，提升教學品質。這項新措施立意良善，作為國內兒科重鎮，台大兒童醫院有責任與義務在PGY階段提供最完整、最優質的兒科訓練。

李旺祚坦言，人力不足確實是一大挑戰，過去這類教學多由資深住院醫師負責，如今由主治醫師親自帶領，確保教學品質，呼籲國家強化兒童醫療投入，他已向衛福部提案「健康台灣深耕計畫」完善兒醫網絡，讓年輕一代醫師更有信心投入兒童照護，成為孩子健康後盾。

台北榮民總醫院副院長李偉強表示，受到少子化影響，較少人有意願當兒科醫師，北榮過去幾年也曾在住院醫師招募上遇到困難，不過這2年招募都還算順利。

台北榮總兒童醫學部主任鄭玫枝指出，今年原先確實有招滿兒科住院醫師，不過後來因為其中幾人臨時有其他生涯規劃，導致出現缺額，雖有努力續招，報考情況卻不順利，人力會較為吃緊。

鄭玫枝表示，除了繼續努力提供完整學習機會，北榮也一定會盡力保障住院醫師權益，排班上則除了第一線的住院醫師，不排除調動第二線總醫師、第三線主治醫師補位值必要的班，「該支援我們一定會努力支援，工作一定是在保障以內，絕對不會因人少就很辛苦」。

新光醫院副院長洪子仁則表示，今年新光醫院共開出2個小兒科住院醫師名額，共有4人報名，經篩選順利收滿。

同時為醫務管理學會理事長的洪子仁分析，各醫院住院醫師招收狀況，受多重因素影響，包含員額多寡、科內氣氛、訓練紮實程度與未來職涯發展，都會影響醫師報考意願。

洪子仁表示，在人口少子化下，小兒科是「未來人數一定會少」的科別，除了健保給付要有一定保障，政府更應該推出其他政策避免人力更吃緊。

洪子仁建議，全國應該劃分小兒專責醫院和責任醫院，減少現在每個醫院都各自有兒科的情況，讓小兒科醫師集中在特定醫院中發展，避免在人力短缺時進一步分散；此外也應該加強健保以外的其他補貼政策，以避免兒童醫療產生破口。