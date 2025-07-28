銀飾變黑別丟！她靠「1碗熱水+鋁箔紙」完勝拭銀乳 讓戒指神還原

純銀飾品最怕遇到變黃、變黑的問題，一名網友分享她使用一方法成功將黑到不行的銀戒還原，引起不少人模仿實測，直呼「比拭銀乳液有效」、「解救了我的蒂芬尼！」

網友在Threads上發文，提到她在碗裡放鋁箔紙，並加入熱水、一大匙鹽，結果「真的成功把黑到不行的銀戒還原了！」

貼文一出，網友紛紛留言、「鋁箔紙亮面朝上，一匙鹽+一匙小蘇打粉+滾水（泡十分鐘）」、「用牙膏擦就可以了，我用了數十年」、「牙膏原理其實是打磨，會造成小小的刮痕」、「真的耶，馬上實測，總算解救我的蒂芬尼和喬治！感謝版主，讚嘆版主」、「這真的超棒，剛剛馬上把變黑的踢芬尼手鏈拿來試，遠遠比之前買什麼英國拭銀乳液有效！」、「潘朵拉也可以嗎⋯⋯好幾年前的超黑」、「前幾天也有試，項鏈沒啥用，還是只能用拭銀布慢慢擦」。

有銀飾店家表示「我們店舖都是用這個方法清潔的！比洗銀水保養得更好」，也有人指出「這不是最基本的氧化還原嗎，怎麼留言區的人跟發現新大陸一樣」、「銀變黑色是因為銀跟空氣中的硫產生化學反應，形成了硫化銀（Ag₂S），這個反應利用鋁（錫箔）當還原劑，將硫化銀還原成銀，自己則被氧化，水溫70-80度就可以」。