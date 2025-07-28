豪雨狂炸3公路預警性封閉 朴子路段淹水估今晚10時排除
受到豪雨影響，交通部公路局統計截至今晚7時止，共有3處路段預警性封閉，預計明（29日）早上8時起陸續開放通行，另有1處朴子路段遭淹水封閉雙向車道，預計今晚10時排除。
針對相關道路通阻訊息：
一、預警性封閉路段：3處
1. 高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段)，預計7月28日22時實施預警性封閉，預計31日6時開放通行。
2. 屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段)， 於7月28日19時實施預警性封閉，預計29日8時開放通行。
3. 高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔路段)，預計7月28日20時實施預警性封閉，預計31日6時開放通行。
二、 道路災阻路段：1處
嘉義縣朴子市台19線83K+900~84K+550(朴子路段)，淹水封閉雙向車道，預計28日22時排除(替代道路:台19線-四維路二段-四維路三段-台19線)。
三、 道路災情路段：0處
公路局表示，將持續監控氣象動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。
公路局呼籲用路人，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。
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