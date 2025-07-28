農業部啟動0728豪雨應變機制 協助受災農民復耕

強烈鋒面與西南氣流夾擊，中南部今連續降下豪雨，不少地區出現嚴重淹水情況。農業部立即啟動0728豪雨應變機制，並指示所屬機關主動與地方政府合作，掌握第一線災情，滾動採取救助措施，要求簡化行政程序、從寬從速辦理，協助農漁民儘速恢復生產。

農業部長陳駿季表示，中南部經歷丹娜絲颱風、0708豪雨侵襲受災，隨即又面對今日的豪雨災害，農業部將秉持「主動公告、加速辦理」原則，協助受災農民復耕復建，對於災情較為嚴重的區域或特定農漁產品項，將由農業部各所屬機關及試驗改良場所密切與地方政府聯繫，適時啟動現金救助與低利貸款，縮短申請與核發流程。

農業部次長黃昭欽今也立即視察嘉義新港鄉蔬菜產區受災情形，該地區為蔬菜主要產區，夏季種植以地瓜葉、蕹菜為主，之前受到丹娜絲颱風侵襲，近期才進行復耕，卻再遭受今日豪大雨影響，多處田區淹水，復耕的蔬菜根部受損、植株泡水，農業部說，預計雨過放晴後，需要再待2至3周，才能重新復耕。

黃昭欽指示農糧署提醒各直轄市、縣（市）政府，密切注意豪雨訊息並宣導相關防範措施，倘有災情顯現，請農民主動向當地公所通報，並利用災損照相APP拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置的背景及衛星定位資訊等資訊，若經檢視符合災損條件，可由基層公所據以認定免再辦理現地勘查。

農業部強調，將持續滾動檢討精進救助機制，秉持「即時啟動、迅速協助」原則，與地方政府共同守護農漁民生產安全與權益。