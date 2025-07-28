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今入夜中南部雨勢加劇！豪雨連炸4天 周五又有熱帶擾動發展

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，中南部慎防劇烈降雨，尤其今入夜後，中南部雨勢將更加劇烈，明天北部也會有局部大雨。聯合報系資料照
受到西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，中南部慎防劇烈降雨，尤其今入夜後，中南部雨勢將更加劇烈，明天北部也會有局部大雨。聯合報系資料照

受到西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，中南部慎防劇烈降雨，中央氣象署預報員賴欣國表示，今入夜後，中南部雨勢將更加劇烈，明天北部也會有局部大雨，周末中南部降雨才會從豪雨減弱成大雨等級，苗栗以北則以多雲、午後雷陣雨天氣為主。

賴欣國說，未來1周台灣仍位處低壓帶，而菲律賓及關島中間有一個熱帶擾動預估周五（8月1日）成形，但距離台灣較遠，對台灣沒有影響，未來將朝偏北轉東北移動，是否增強成颱風還需觀察。

今天中南部豪雨致災，不少地方淹水並停班課，賴欣國指出，今、明2天（28、29日）受到西南氣流及竹節草台灣外圍環流影響，中南部有局部大雨或豪雨，尤其中部山區及南部有持續性的劇烈雨勢，北部、東半部也有短暫陣雨或雷雨

今入夜後，中南部雨勢加劇，明天北部整天也有局部大雨，周三（30日）北部天氣就會轉成多雲、午後雷陣雨的天氣型態，天氣變得較為穩定。

周四至下周一（7月31日至8月4日）受到西南風影響，周四、周五（7月31日、8月1日）南部仍有陣雨或雷雨，中南部有局部大雨或豪雨，苗栗、中部、東南部山區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後局部短暫雷陣雨。

周六至下周一（8月2日至4日）雨勢才變得趨緩，中南部降雨從豪雨減弱成大雨等級，有短暫陣雨或雷雨，也有大雨機率，苗栗以北、宜花東則為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

另外，賴欣國表示，隨折西南風增強為西南氣流，明天至周六（7月29日至8月2日）基隆北海岸、東半部、恆春半島、南部沿海須留意常讓，馬祖地區也因竹節草颱風緣故有長浪的機率

豪雨 雷雨

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