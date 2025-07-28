快訊

縣市不同調！ 嘉義市宣布：明天照常上班上課

嘉義縣也跟進！宣布停班停課 4縣市明天放假

水試所養出含魚油黑水虻 成水產飼料新蛋白原料

中央社／ 台北28日電

水試所研發利用魚類副產物建立黑水虻營養強化技術，蟲體魚油含量提高，再製成魚飼料配方，透過鰻魚餵養實驗，證實肉質與風味不遜色，黑水虻可望成水產飼料新興永續蛋白原料。

農業部水產試驗所今天在記者會介紹這項已於國際期刊發表的新研發成果。水試所表示，魚飼料裡添加的魚粉，大多來自海洋大量捕撈的野生魚類，台灣養殖業需要魚粉都是靠進口，為解決海洋資源匱乏危機，水試所積極開發黑水虻取代魚粉飼料配方。

水試所是利用魚頭、魚骨等魚類副產物建立黑水虻營養強化技術，讓黑水虻幼蟲吸收到的營養成分轉化為可再利用的昆蟲蛋白，更符合魚類需求。大約2週時間，黑水虻幼蟲就可收成，經過乾燥、脫脂與粉碎處理為脫脂蟲粉，其蛋白質含量已符合國家標準（CNS）所訂定的最佳一級魚粉規格，具有作為魚粉替代原料的潛力。

水試所表示，昆蟲本來就是魚類在大自然中的天然食物，所以把蟲粉加到水產飼料中，不僅具備高蛋白質的優勢，更契合自然生態的食物循環，且經過營養強化的黑水虻，蟲體EPA和DHA等Omega-3脂肪酸明顯提高。

為證明黑水虻真的能派上用場，水試所首先把目標鎖定在「對魚粉需求高」的日本鰻進行養殖實驗，研究團隊設計6種不同配方的飼料，以找出最理想的替代比例。

結果顯示，黑水虻粉可部分取代飼料魚粉，對鰻魚的成長和肉質表現不打折扣。水試所認為，黑水虻可望作為水產飼料中的新興永續蛋白原料。

水試所指出，這項新研發成果得力於法規鬆綁，過去法規限制只有「吃素」的黑水虻才能用來製作動物飼料，讓其在水產飼料上的應用受到很大限制。農業部在民國110年鬆綁了黑水虻的餵養限制，讓牠們不再只能「吃素」，而是能根據魚類的營養需求調整食譜。

水試所也把握這波契機，利用魚類加工的副產物，開發出黑水虻幼蟲的營養強化技術，讓牠們更適合作為水產飼料。

魚類 飼料 黑水虻 農業部 蛋白質

延伸閱讀

保育類欖蠵龜困網哀吼 澎湖岸巡聞聲及時救援

行庫：房市將呈價盤整量縮

台日韓專家齊聚...Bio-Asia阿茲海默症國際論壇 討論失智篩檢與診斷

「心臟癌症」一年內死亡率近三成 醫曝最大危險因子…超標就有風險

相關新聞

豪雨狂炸亂船班 航港局估明停航53航次

受到低壓帶與西南風影響，中南部出現持續性豪大雨，海上交通也受到影響，交通部航港局指出，今共有2航線、4航次停航，預估明天...

今入夜中南部雨勢加劇！豪雨連炸4天 周五又有熱帶擾動發展

受到西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，中南部慎防劇烈降雨，中央氣象署預報員賴欣國表示，今入夜後，中南部雨勢將更加劇烈，明...

碳費制度上路首場費率審議會 訂於8月6日召開

台灣碳費制度今年正式上路，環境部今天表示，將於8月6日召開今年首次碳費費率審議會，預計討論企業繳交自主減量計畫情況，以及...

台鐵貨物列車行經內壢站故障 影響7列車共200分鐘

台鐵今傳機車故障延、載客列車延誤事件，台鐵公司說明，今下午3時24分，7501次貨列行經內壢站時，發生機車故障情況，經緊...

80歲長者聘外籍看護免評 失智症協會憂「照顧排擠效應」

關於就業服務法第46條，立法院三讀通過80歲以上長者免經醫療機構專業評估失能及照顧需求，可直接申請聘僱家庭看護移工，新法...

福源花生醬出包！ 桃園衛生局：再抽不同批黃麴毒素仍超標

知名「新竹福源花生醬」出包，台北市衛生局抽驗調查，發現產品黃麴毒素超標。桃園市衛生局下午表示，日前接獲北市衛生局通報後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。