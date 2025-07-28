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嘉義縣也跟進！宣布停班停課 4縣市明天放假

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豪雨狂炸亂船班 航港局估明停航53航次

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部航港局指出，今共有2航線、4航次停航，預估明天共有7航線、53次停航。聯合報系資料照
交通部航港局指出，今共有2航線、4航次停航，預估明天共有7航線、53次停航。聯合報系資料照

受到低壓帶與西南風影響，中南部出現持續性豪大雨，海上交通也受到影響，交通部航港局指出，今共有2航線、4航次停航，預估明天共有7航線、53次停航，呼籲民眾注意航班資訊，善用當日開航航班，以免因船班停航而影響行程。

航港局表示，受到豪雨影響，今（28日）共有2航線、4航次停航：

1.北竿白沙-福州黃岐：部分停航（開航2航次、停航2航次)。

2.後壁湖-蘭嶼: 部分停航（開航4航次、停航2航次）。

預估明（29日）共有7航線，計53航次停航：

1.東港--小琉球：部分停航（開航18航次、停航32航次）。

2.鹽埔-小琉球：全部停航（停航6次）。

3.基隆-馬祖：部分停航（開航1航次、停航1航次）。

4.北竿白沙-福州黃岐：部分停航（開航2航次、停航2航次）。

5.富岡-綠島：部分停航（開航6航次、停航4航次）。

6.富岡-蘭嶼：全部停航（停航4航次）。

7.後壁湖-蘭嶼：全部停航（停航4航次）。

航線 蘭嶼 小琉球

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