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豪雨狂炸亂船班 航港局估明停航53航次
受到低壓帶與西南風影響，中南部出現持續性豪大雨，海上交通也受到影響，交通部航港局指出，今共有2航線、4航次停航，預估明天共有7航線、53次停航，呼籲民眾注意航班資訊，善用當日開航航班，以免因船班停航而影響行程。
航港局表示，受到豪雨影響，今（28日）共有2航線、4航次停航：
1.北竿白沙-福州黃岐：部分停航（開航2航次、停航2航次)。
2.後壁湖-蘭嶼: 部分停航（開航4航次、停航2航次）。
預估明（29日）共有7航線，計53航次停航：
1.東港--小琉球：部分停航（開航18航次、停航32航次）。
2.鹽埔-小琉球：全部停航（停航6次）。
3.基隆-馬祖：部分停航（開航1航次、停航1航次）。
4.北竿白沙-福州黃岐：部分停航（開航2航次、停航2航次）。
5.富岡-綠島：部分停航（開航6航次、停航4航次）。
6.富岡-蘭嶼：全部停航（停航4航次）。
7.後壁湖-蘭嶼：全部停航（停航4航次）。
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