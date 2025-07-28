碳費制度上路首場費率審議會 訂於8月6日召開

台灣碳費制度今年正式上路，環境部今天表示，將於8月6日召開今年首次碳費費率審議會，預計討論企業繳交自主減量計畫情況，以及高碳洩漏風險事業單位認定等2大議題。

環境部今天表示，經過調查碳費費率審議會委員多數可出席會議的時間，訂於8月6日下午召開「114年第1次碳費費率審議會」。

環境部次長施文真日前表示，規劃8月上旬將召開今年度的碳費費率審議會，預計討論自主減量計畫收件情況及高碳洩漏風險事業單位認定的相關規範。

環境部透露，此次審議會的確是針對上述2項議題討論，暫無涉及碳費運用事項。針對高碳洩漏風險事業單位認定部分，僅就想法交流，尚未涉及法規文字等實質內容。

在自主建立計畫部分，環境部提到，由於碳費制度今年上路，卻遇到國際關稅等不確定因素，因此原訂6月底截止收件，延長2個月至8月底。此次審議會將討論實際收件情況，作為後續減碳方向參考。

環境部統計，碳費徵收對象涵蓋約252家企業（共464家工廠）。根據「碳費收費辦法」與「自主減量計畫管理辦法」規定，企業原訂於今年6月30日前向環境部提出自主減量計畫申請，經審查通過後明年繳交碳費時，能適用優惠費率。

環境部表示，考量美國對等關稅政策等不確定因素影響，為協助企業撰擬自主減量計畫，延長自主減量計畫申請時間至今年8月31日，同時由環境部氣候變遷署成立專案輔導小組，由專責團隊提供技術協助、申請指引與撰寫諮詢等服務，協助企業因應轉型挑戰、確保自主減量計畫品質，並加速台灣整體低碳轉型步伐。

至於高碳洩漏風險事業單位認定，環境部指出，目前設想2大方向，一是行業別認定，二是依產業國際競爭力認定，待於審議會中進一步討論。