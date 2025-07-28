80歲長者聘外籍看護免評 失智症協會憂「照顧排擠效應」

關於就業服務法第46條，立法院三讀通過80歲以上長者免經醫療機構專業評估失能及照顧需求，可直接申請聘僱家庭看護移工，新法將於8月1日正式上路。台灣失智症協會表達高度關切，這項政策將大幅放寬高齡者申請外籍看護的資格，但是在沒有失智失能認定的情況下，恐將導致嚴重的「照顧排擠效應」。

80歲長者聘外籍看護免評將於八月一日上路，是否影響國內長照體系發展，以及衝擊影響中重症家庭聘僱外籍看護工權益，各界有不同聲音。台灣失智症協會認為，失智家庭面對的挑戰愈來愈大，新法看似造福廣大銀髮族，卻對失智者家庭造成不小衝擊。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，失智家庭因照顧需求的特殊性，例如失智者常伴隨認知功能退化、精神行為症狀，有許多居家、行動安全風險，需要長時間安全看視，不只是重症，輕中度家庭聘僱外籍看護的需求也很高。

她指出，根據協會服務統計，約1/4的輕中度失智個案已聘有外籍看護，反映出即使在病程初期，家庭也常面臨無法自行負荷的照護壓力。而失智家庭在聘僱外看本來就處於弱勢，照顧上須頻繁嘗試、重複溝通。

此外，行動能力好、有自主性、有精神症狀與行為障礙（BPSD）、重度失能需要高度體力照顧以及體力好但睡眠短淺的年輕型失智者，通常被認定為困難照顧。看護頻繁更換是許多失智家庭面臨的現實，也進一步加劇家庭經濟與照顧壓力。

陳筠靜強調，協助失智者適應照顧人力要花許多心力，許多家庭都為了留住看護而不斷加薪。新制即將上路，協會已接獲家屬被仲介不斷預告：「 不能期待有所選擇，失智者不好照顧，將是被選擇的角色。」失智家庭恐成為新制上路後的弱勢族群。

一旦政策開放，健康或僅輕度衰弱的長者申請外籍看護，勢必使得外籍看護人力被優先吸引至照顧相對輕鬆的案件。陳筠靜認為，這對失智症、重度障礙、罕病等高需求家庭來說，無疑是雪上加霜，一定會產生排擠效應。

台灣失智症協會提出二大呼籲，首先，失智者的照顧需求必須被看見、被重視；不只是重症，從輕度開始，失智家庭面對的挑戰是真實而持續的漫長歷程。第二，政府應盡速建立明確的保障機制，並確實監督與落實，確保照顧資源能合理分配給真正需要的人，而不是被市場機制排擠。