豪雨影響 海運29日7航線53航次停航

受到豪雨影響，航港局今天表示，預計明天將有7航線，共53航次停航，包含東港-小琉球，富岡-綠島、富岡-蘭嶼等航線。

中央氣象署持續發布豪雨特報，受到西南氣流影響，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，請民眾注意短延時強降雨、雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水

豪雨也影響海上交通，交通部航港局表示，今天有北竿白沙-福州黃岐及後壁湖-蘭嶼2條航線，共4航次停航。

航港局說，預計明天有7航線53航次停航，包含東港-小琉球部分停航；鹽埔-小琉球全部停航；基隆-馬祖部分停航；北竿白沙-福州黃岐部分停航；富岡-綠島部分停航；富岡-蘭嶼全部停航；後壁湖-蘭嶼全部停航。

航港局呼籲，民眾注意航班資訊，善用當日開航航班，以免因船班停航而影響行程。