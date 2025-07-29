赴韓做近視雷射划算？專家揭隱藏成本高，提醒這3件事別忽略！

隨著哈韓風潮席捲台灣，越來越多民眾將旅遊與醫療結合，選擇赴韓接受近視雷射手術。不少網紅分享「價格便宜」、「服務親切」的手術經驗，讓人心動。網路上流傳韓國近視雷射手術費用約6-8萬，應是特定診所的行銷價，不是每家診所都如此。此外，除了手術費用，也要考量機票、住宿等隱形成本，所有費用加總起來，其實和台灣的價差並不大。

簡乾証醫師專業介紹。 圖／諾貝爾眼科診所提供

諾貝爾眼科簡乾証醫師提醒：「赴韓做近視雷射看似划算，其實隱藏不少看不到的成本與風險，尤其有三件事千萬別忽略，眼睛手術並非消費型療程，不該只看價格，更應考慮醫療品質、術後追蹤與長期視力照護」

檢查及手術流程壓縮，韓國糾紛個案增加，醫師：術後問題「回來也難幫」

圖／諾貝爾眼科診所提供

韓國眼科診所採「當天檢查、當天手術」流程，看似方便，卻忽略了術前評估在近視雷射中的關鍵性。簡醫師指出：「近視雷射前需透過多項精密檢查，包含角膜厚度、弧度、水晶體狀況與黃斑部等，並透過兩次交叉檢查確認，才能針對個別條件判斷最適合的手術方式。」簡醫師坦言，近期已出現多位赴韓手術者返台後出現視力問題，但因台灣醫師未參與手術，無法立即釐清手術細節，增加後續診療困難。他舉例，有患者術後視力模糊，檢查發現有角膜透鏡殘留，所幸及時處理；但若術中紀錄不完整，將使後續追蹤與治療難度大增。

台灣醫療水準獲得國際肯定，設備技術領先韓國更具保障

近視人口高達1300萬的台灣，台灣早已是全球近視雷射技術發展重要據點，不僅擁有國際同步設備，醫療專業與照護流程更在亞洲區名列前茅。

台灣更是亞太地區第一個引進新一代Smile Pro 2.0 全飛秒近視雷射的國家，搶先韓國發表升級，顯示台灣在眼科醫療科技上領先地位，民眾無須出國，即可享世界級醫療服務。

林宜鴻醫師專業介紹。 圖／諾貝爾眼科診所提供

諾貝爾眼科林宜鴻醫師表示「Smile Pro 2.0是由德國光學大廠全新升級AI導航功能，不但雷射速度單眼只要約10秒鐘，傷口小、恢復快、減少乾澀，更適合高度近視散光族群。」

圖／諾貝爾眼科診所提供

低價雷射其實不便宜，當心術後追蹤與未來老化視力規劃！

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此外，近視雷射術後通常需1至3個月定期追蹤，觀察角膜復原與視力穩定性，才能及早處理乾眼、視力不穩定等暫時性恢復及適應問題。若人在國外動刀，後續回診恐需反覆出國，每趟所費不貲，長期下來實際花費不見得比台灣便宜，反而更高。

圖／諾貝爾眼科診所提供

許多患者在未來仍可能面臨老花眼或白內障等問題，屆時需再進行手術規劃與矯正。如果早期病歷紀錄存於海外、術中細節不明，將影響醫師對手術安全性與成功率的判斷。林醫師強調：「眼睛是一輩子的事，不該為了一時便宜、省略評估與追蹤，埋下長期風險。選擇值得信任的醫療團隊與完整照護制度，才是真正保障視力的長期投資。」