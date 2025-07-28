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世界藥學會論壇登場 跨國專家探討臨床試驗互認

中央社／ 台北28日電

第116屆藥事論壇講座今天舉行，聚焦協和臨床試驗，世界藥學會法規特別組共同主席胡幼圃指出，因應國內生醫新藥產業發展，盼促進國對國臨床資料互認，減少不必要試驗。

藥事論壇講座「最新亞太地區臨床試驗進展暨銜接性試驗之協和化」今天在世界藥學會授權下，由台灣藥物品質協會主辦，於台北維多麗亞酒店舉行。

此次論壇邀請來自美國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國等國家主管機關代表、國際藥廠與學術機構專家，針對區域內臨床發展現況、互認情形與未來策略進行深入對話。

會議主辦人，同時是世界藥學會法規特別組共同主席、中央研究院生醫轉譯研究中心客座講座胡幼圃指出，此次大會擬以銜接性試驗為主，因應國內生醫新藥產業近年大幅發展，為促進國對國臨床資料互認，減少不必要的臨床試驗，加速新藥審查與在各國上市流程、時間。

胡幼圃表示，透過此次論壇，希望探討區域間臨床試驗及審查標準的現況與挑戰，並強化臨床數據科學在政策設計中的實踐價值。

大會表示，論壇聚焦協和臨床試驗，著重於因國家、種族或生活、醫療習慣不同人民，而要求執行的「銜接性試驗」與「跨國資料互認」，與藥品在各國上市時間有密切關聯。同時安排受邀貴賓參訪國內最新建造、符合美國FDA標準，且有抗癌注射先進設備的藥廠，盼促進國際產官學界相互交流與合作。

藥學 美國 馬來西亞

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