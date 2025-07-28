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福源花生醬出包！ 桃園衛生局：再抽不同批黃麴毒素仍超標

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福源花生醬出包！ 桃園衛生局：再抽不同批黃麴毒素仍超標

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
知名「新竹福源花生醬」被驗出黃麴毒素超標，桃園市衛生局表示，日前接獲北市衛生局通報後，曾派員前往販售業者處抽查，驗出黃麴毒素不合格，而該批產品已全數下架，經限期改善後，7月8日再次抽驗已合格。圖／桃園市衛生局提供
知名「新竹福源花生醬」被驗出黃麴毒素超標，桃園市衛生局表示，日前接獲北市衛生局通報後，曾派員前往販售業者處抽查，驗出黃麴毒素不合格，而該批產品已全數下架，經限期改善後，7月8日再次抽驗已合格。圖／桃園市衛生局提供

知名「新竹福源花生醬」出包，台北市衛生局抽驗調查，發現產品黃麴毒素超標。桃園市衛生局下午表示，日前接獲北市衛生局通報後，曾派員前往販售業者處抽查，驗出黃麴毒素不合格，而該批產品已全數下架，經限期改善後，7月8日再次抽驗已合格。

台北市衛生局日前到超市賣場執行「食品中真菌毒素抽驗專案計畫」，共抽驗30件產品，其中有3件花生製品不合格，其中知名品牌「新竹福源顆粒花生醬」被驗出黃麴毒素B1及總黃麴毒素超標，引發關注。由於產品來源商位在桃園，北市衛生局函請桃園市衛生局處辦。

桃園市衛生局食品管理暨檢驗科長薛惠文表示，日前接獲台北市衛生局通報「新竹福源顆粒花生醬」（有效日期為2025年7月9日）驗出黃麴毒素超標，立即派員前往桃園市轄內的「泓俐有限公司」查核，經查該公司為批發商非製造廠，桃園市已移請新竹市衛生局追查製造源頭。

薛惠文表示，因現場查核時已無同批檢體，衛生局抽驗另一批有效日期為2025年8月27日的檢體，結果檢出黃麴毒素不合格，不合格產品皆已下架，退回製造端；再經限期改善後，7月8日再次抽驗有效日期為2025年9月24日的產品，檢驗結果合格。

抽驗 桃園 衛生局

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