不吃早餐、斷食減肥要小心 研究證實：空腹超過12小時增30%膽結石風險

夏天是減重黃金期，因為食欲低、活動量大，不少人趁著這段時間進行瘦身。間歇性斷食正流行，自己設定禁食與進食時間，不過，長時間空腹，膽汁滯留在膽囊內，時間一久就容易濃縮、沉積，提高結石風險。國際研究證實，空腹超過12小時的人，膽結石風險高出30%。

聯安預防醫學機構超音波室主任楊建華表示，膽結石很常見，根據統計，台灣每10位成年人中，就有1人有膽結石。多數的膽結石沒有症狀，尤其是結石較小且沒有阻塞膽囊或膽管，不需治療。但一旦發作，可能引發腹痛、黃疸，甚至導致胰臟發炎；極少數會因阻塞總膽管而嚴重感染、引起敗血症。

膽結石的成因，主要是膽汁成分比例失衡，造成「膽汁流動不良」。楊建華指出，膽汁分泌原本是幫助消化油脂，如果長時間不進食，沒有攝取足夠油脂，膽囊就可能不收縮或收縮減少，膽汁一直「存放」在膽囊裡，久而久之變濃、沉積，形成膽泥、膽沙，甚至是結石。

臨床觀察，常見的膽結石類型有三種：

•膽固醇結石（常見於西方人，與膽固醇過飽和有關）

•色素結石（常見於東方人，成分以膽紅素為主）

•混合型結石（膽固醇與膽紅素混合）

楊建華提醒，膽結石症狀輕則右上腹悶痛、惡心、打嗝，嚴重則可能引發膽管堵塞、胰臟發炎、敗血症等，仍需留心健康風險。除了長時間禁食的減重者，40歲以上、女性（尤其懷孕或荷爾蒙變化時）、有家族病史、肥胖以及糖尿病、肝病患者、長期使用荷爾蒙藥物，都是容易有膽結石的高危險群。

楊建華指出，這些族群的共通點，是膽囊收縮功能較差，或膽汁成分容易不平衡，讓膽汁更容易滯留，提高形成結石的風險。預防膽結石要掌握關鍵原則，包括三餐規律進食、適度攝取健康油脂，減重也不要減得太快，並注意水分攝取以及定期健康檢查，有異常腹痛應及早尋求專業醫師協助。

BOX 預防膽結石的飲食與生活習慣

1.三餐定時：避免長時間空腹，讓膽囊有機會排出膽汁。

2.飲食均衡：多攝取蔬菜、水果、全穀類、豆類與膳食纖維，有助膽汁代謝、腸胃蠕動。

3.適量攝取好油脂：不必完全避油，選擇橄欖油、亞麻仁油、苦茶油等好油，有助膽汁排放。

4.少吃高糖、高油炸、精緻澱粉：這類食物易讓膽汁變濃稠，增加結石風險。

5.規律運動：促進代謝循環、維持膽囊收縮能力。

6.避免極端減重：攝取熱量降低時，脂肪會大量快速動員入肝臟，反而提高膽結石風險。

7.適度補充營養素：含薑黃、兒茶素的保健品，有助降低慢性發炎反應，間接保護膽囊。