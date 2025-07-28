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豪雨大雨範圍擴大至13縣市 雲嘉南續防大豪雨

中央社／ 台北28日電

氣象署今天下午更新豪雨特報，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，雲林、嘉義縣市、台南續防大豪雨，豪雨或大雨範圍除高屏、彰投等9縣市外，再新增新北、桃園、新竹縣市。

中央氣象署持續更新豪雨特報，今天雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨；新竹縣市、台中、彰化、南投、宜蘭、澎湖地區及新北、桃園、花蓮山區有局部大雨發生機會。

氣象署提醒，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水。

氣象署說明，若24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上稱為大豪雨；豪雨為24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨為24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。

豪雨 雨量 氣象署

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