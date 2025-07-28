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17縣市發布豪雨特報一路炸到明晚 低窪地區慎防淹水

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17縣市發布豪雨特報一路炸到明晚 低窪地區慎防淹水

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今下午4時35分，針對17縣市發布豪雨特報，影響時間持續明（29日）晚間。圖為台南後壁菁寮水淹及膝情況 。圖／截自台南市議員王宣貿臉書
中央氣象署今下午4時35分，針對17縣市發布豪雨特報，影響時間持續明（29日）晚間。圖為台南後壁菁寮水淹及膝情況 。圖／截自台南市議員王宣貿臉書

豪雨狂炸中南部，中央氣象署今下午4時35分，針對17縣市發布豪雨特報，影響時間持續明（29日）晚間。

大豪雨警戒區域為雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市；豪雨警戒區域為苗栗縣、台中市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區；大雨警戒區為新北市山區、桃園市山區、新竹市、新竹縣、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、澎湖縣。

氣象署表示，受到低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今天雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣、臺中市、高雄市、屏東縣及花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，新竹縣市、彰化、南投、宜蘭、澎湖地區及新北、桃園山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

豪雨 嘉義 屏東縣

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