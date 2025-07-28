低壓帶豪大雨狂下 阿里山林鐵今起連3日預警性停駛

受低壓帶豪大雨影響，嘉義地區雷陣雨瞬間雨量驚人，阿里山林業鐵路為維護行車安全，宣布今天全線預警性停駛，且7月29日至30日持續全線預警性停駛，後續將視狀況，另行公告復駛時間，已訂票旅客，可自乘車日起一年內辦理全額退款。

林鐵及文資處表示，依據中央氣象署最新氣象資訊，今天晚間至30日是西南氣流影響最顯著的期間，入夜至明天整天，降雨雨勢明顯，30日仍有局部豪雨等級以上的降雨，為維護行車安全，7月29日至30日全線預警性停駛，後續經路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。

林鐵及文資處表示，因受低壓帶豪大雨影響，嘉義縣政府今天已宣布停止上班上課，已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款，相關資訊可至林鐵及文資處網站查詢 http://afrch.forest.gov.tw。