達文西手術突破胸腺癌難題 70歲婦靠微創手術抗癌成功

70歲張姓婦人在例行健檢中，意外發現胸腔腫瘤，確診為胸腺癌。然而歷經數次化療，雖然腫瘤縮小，但未完全清除，且已侵犯心、肺跡象需即刻移除，經醫師評估，以達文西機械手臂系統微創手術成功摘除腫瘤，開創胸腺癌治療新局面。

高雄長庚醫院胸腔外科近期收治一名罹患胸腺癌張姓婦人，她平日身體健康，無任何明顯病症，去年一次健檢意外發現胸腔異常，確診為罕見的惡性胸腺癌。

胸腔外科醫師陳聿指出，胸腺癌惡性程度高，且常與心臟、大血管位置緊鄰，治療難度高，張婦接受多次化療後病情一度惡化急轉直下，因感染導致敗血性休克送入加護病房，體力急速下降。

雖然化療讓腫瘤稍微縮小，但影像顯示腫瘤侵犯多處重要器官，建議傳統開胸手術移除腫瘤，但家屬心疼張婦要再受苦，一度面臨放棄積極治療、轉為安寧的抉擇。張婦女兒說「媽媽化療吃太多苦了，一度引發敗血症，現在要切開胸骨才能移除腫瘤，很不捨媽媽再承擔這些」。

陳聿審慎評估後提出一項治療方案，運用達文西機械手臂手術系統，以微創方式切除腫瘤，但這項手術難度非常高。陳聿表示，腫瘤緊貼著心臟與大血管，稍有不慎可能大出血或傷及心臟，但在多次模擬與團隊縝密準備下，透過幾個微小切口進入胸腔，搭配三維高解析放大影像與靈活機械臂，精準避開關鍵血管，最終成功完整摘除腫瘤。

一周後，張婦術後恢復良好已順利出院，達文西微創手術不僅讓她免去侵入性開胸所帶來的身心負擔，後續也不用化療與放療。今年6月中旬回診，她精神奕奕與醫師開心合影，感激說「本來以為沒希望了，沒想到還能這樣好起來」。