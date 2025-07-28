你是「B肝疫苗斷層世代」嗎？ 全台200萬人要小心B肝帶原風險

B型肝炎曾被視為國病，透過母嬰垂直感染，帶原率非常高，對國人健康造成嚴重威脅。因此，台灣從1986年對新生兒全面接種B肝疫苗，有效降低了新生代B肝帶原率。國健署署長吳昭軍表示，這項政策被視為全球第一個國家型B肝防治計畫，另逐步展開高風險B、C型肝炎病人的抗病毒藥物治療計畫。

目前全球約有超過3億人口患有B型及C型肝炎，且每30秒就有1人死於肝炎相關疾病，而肝癌也長年位居我國十大癌症死因第二位。吳昭軍說，台灣的肝炎、肝硬化及肝癌，高達80%B型、C型肝炎有關。「預防及治療B、C型肝炎對於降低肝癌發生率是關鍵，除了新生兒接種疫苗，更擴大篩檢、提供藥物治療。」

吳昭軍說，肝炎防治計畫一路走來，從疫苗、篩檢到治療，以達到消除肝炎的目標。在成人預防保健部分，提供45歲以上民眾終身一次的B、C型肝炎篩檢，並擴大篩檢年齡至40至79歲的原住民。為了涵蓋1986年前出生者，在B肝疫苗政策加強「疫苗斷層世代」，估計仍有200萬B肝帶原者。

自8月1日起，開始擴大B、C型肝炎篩檢，1986年以前出生者，即年滿39歲可接受終身一次免費B、C肝篩檢，預估約有200萬人受惠。國健署慢性疾病防治組組長吳建遠表示，B型和C型肝炎篩檢的對象為45歲至79歲的民眾，以及40歲至79歲的原住民，符合資格者約1097萬人，年齡下修後，將接上這群斷層世代。

台癌基金會調查針對40歲以上民眾進行B型肝炎認知調查結果，揭示B肝疫苗斷層世代在防治上遭遇的四大認知危機與迷思，包含傳染迷思、知識缺口、追蹤落差、治療中斷。有46%受訪者不清楚感染途徑，40%誤以為共食或飛沫會傳染，基金會強調，錯誤的傳染觀念，讓民眾在預防走錯方向。

台灣癌症基金會副執行長張家崙表示，肝臟是沉默的器官，有3成3帶原者以為沒症狀就沒事，可能錯過早期控制的黃金期，病程演變成慢性肝病、肝硬化，甚至肝癌。「透過篩檢早期發現，提供適當治療，能有效阻斷肝炎、肝硬化、肝癌三部曲。」