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豪雨狂炸3縣市達停班課標準 最新24小時雨量預測曝光

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豪雨狂炸3縣市達停班課標準 最新24小時雨量預測曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象署公布最新24小時預測雨量，其中嘉縣、台南、高雄、屏東、恆春半島、台東山區等已達到水災停班課標準。圖／中央氣象署提供
氣象署公布最新24小時預測雨量，其中嘉縣、台南、高雄、屏東、恆春半島、台東山區等已達到水災停班課標準。圖／中央氣象署提供

受到低壓帶與西南風影響，中南部出現持續性豪大雨，中南部不少地區出現嚴重淹水及停班課情況，中央氣象署也在今下午2時啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，同時公布最新24小時預測雨量，其中嘉縣、高雄、台東山區等已達到水災停班課標準。

根據氣象署今下午4時發布最新24小時雨量預測，共有3縣市達到停班課標準地區，包含嘉縣、高雄、台東山區。

嘉義縣平地及山區預估雨量為150至250毫米；高雄市平地與山區250至400毫米；台東縣山區預估200至300毫米。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

雨量 屏東縣 停班停課

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