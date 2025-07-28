台灣文博會逛展攻略 看文化策展把可愛IP帶回家

2025台灣文博會8月2日即將登場，文化部推出逛展攻略，松山文創園區穿梭山川河海之間的「水風景」不可不看，南港展覽館1館則有台灣可愛角色文創能量大集合，可以開心挖寶。

文化部今天發布「逛展攻略」，攻略之一是看台北松山文創園區的文化策展區，以「水風景」為年度主題展現與水有關的地貌，從台灣高山的雲海霧林、淺山的溫泉飛瀑，到落山過嶺的溪海潮浪所孕育出的台灣文化生態，以不同的水的面相，將台灣獨特產業、生活及藝術表現囊括在展間中。

其中4大主題館之一「接海之島」以一座巨大、橫跨整個展場的懸浮編織裝置，帶領觀眾走進一場沉浸式的文化踏浪體驗，探索人與水共生的台灣記憶；「穿霧之境」以台灣國產材在館內重新建構森林，以五感體驗霧林與自然的力量。

「有河之靈」以水為引，以不同原料製成的紙材打造可以「走過台灣」的展台，還能親手點亮一盞水燈，讓心願隨著水流倘，呈現傳說及信仰文化IP潛力；「台灣萬水」精選全台最水的地方文創品，一次逛遍來自全台在地文創好物，不只好看還可以買回家。

國立台灣工藝研究發展中心策劃的「日常＋」選品快閃店邀集全台70家工藝品牌、超過400件茶器飲食、日常穿搭、居家擺飾商品，讓精美工藝走進生活日常，展現新的生活態度。

8月2日開幕當日特別邀請人氣YouTuber「鼻妹Bimay」擔任一日店長，歡迎參觀民眾來逛工藝、動手做、拿好康。

攻略之二則是南港展覽館1館的台灣可愛角色文創能量大集合，延伸「水風景」主軸，品牌商展以「嗨，水域場！」為策展主題，場館內超過650個品牌、932個參展攤位共襄盛舉。展覽期間活動舞台及現場攤位還包括IP新歌發表、基隆特色節慶活動體驗等，讓參觀民眾盡享台灣文創魅力。

松菸與南港展覽館兩大展區都會推出「走讀導覽」，包括松菸路線「與水同行—採集水路的顏色」及南港路線「與水同行—南港很陂」，穿行探索瑠公圳遺跡、昔日菸廠澡堂秘境、濕地生態及水路痕跡，由在地專家深度解說，帶領民眾一探台北水文歷史脈絡。

2025台灣文博會即將在8月2日至11日於台北松山文創園區及南港展覽館登場，文化部表示展期間人潮眾多，歡迎民眾多多利用多元大眾交通工具前往參觀，更多活動及參觀資訊可參考台灣文博會活動官網。