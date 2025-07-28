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西南氣流持續至30日 中南部嚴防豪雨以上降雨

中央社／ 台北28日電

氣象署下午2時啟動較劇烈豪雨作業，今天晚間至明天清晨受大低壓帶及西南氣流影響，中部山區、南部地區會有豪雨等級以上的降雨，預估西南氣流會持續至30日，中部山區、南部地區持續有豪雨以上等級的雨量

中央氣象署今天下午2時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，供各相關單位防災救災決策參考。

氣象署預報員朱美霖在記者會中表示，目前在日本南方海面至中國華南是一片大低壓帶，台灣位於低壓帶內及西南風影響，今天天氣相當不穩定，尤其西半部地區雨勢明顯。

朱美霖解釋，今天白天位於琉球一帶的颱風竹節草，目前正逐漸往西北西方向移動，今天將會進入東海，明天往西北方逐漸接近浙江沿海；大低壓帶受其影響，在台灣一帶的西南風將會增強。

朱美霖指出，今天統計至下午3時，嘉義縣太保市、義竹鄉、水上鄉、六甲鄉，台中市大甲區時雨量皆曾超過100毫米；苗栗以南地區已有局部豪雨，台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市已有大豪雨；以累積雨量觀察，嘉義縣達439.5毫米、台南市為409毫米、雲林縣為399.5毫米較為顯著。

朱美霖提醒，預估西南氣流持續影響至30日，目前降雨熱帶也逐漸往內陸地區移動，中南部地區已有大雨或局部豪雨，迎風面山區需注意地形作用造成的持續性強降雨、平地及市區要留意強對流帶來的強降雨。

朱美霖說，今天晚間至明天清晨受西南氣流影響，中部山區、南部地區會有豪雨等級以上的降雨；明天白天降雨開始往山區增加，但平地降雨仍然持續；預估30日之前中部山區、南部地區仍會有豪雨以上等級的雨量。

朱美霖提到，今晚至明天因竹節草外圍環流影響，北部地區可能有局部大雨發生。

豪雨 雨量 西南氣流

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