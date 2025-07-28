台南、嘉縣累積雨量逾400毫米 這2天中南部恐出現「致災性降雨」

受到低壓帶及西南風影響，中南部有長時間、明顯降雨，中央氣象署預報員朱美霖今天表示，尤其今晚到周三，西南風明顯增強，中南部雨勢將會加劇，恐有豪雨等級以上降雨，氣象署也在今下午2時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業。

朱美霖說，台灣處在大低壓當中，加上西南氣流影響，中南部及今清晨的中部以北，都有局部短延時強降雨，預估今晚起至周三，台灣附近西南風增強，來到西南氣流等級，中南部降雨會愈來愈劇烈，因此氣象署也在今下午2時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，滾動更新資訊。

朱美霖表示，由於清晨至上午有較明顯短延時強將雨，並由南往北影響，部分地區3小時累積雨量逾200毫米以上降雨；目前台灣附近偏北風及偏西南西風，北台灣有局部陣雨或雷雨，中南部除強降雨外，降雨熱區也往內陸移動。

統計今天0時至下午3時10分累積雨量，屏東210毫米、嘉市274.5毫米、雲林399.5毫米，台南及嘉縣累積雨量突破400毫米，台南409.5毫米、嘉縣439.5毫米，累積雨量十分驚人。

朱美霖指出，伴隨短延時強降雨，中南部時雨量都有40至50毫米，且雨量逐漸增加，而北台灣附近應偏北風及偏西南西風，中部以北也有局部陣雨出現，宜蘭則有受到午後熱力加強有短暫陣雨。

而大低壓帶及西南風增強原因，朱美霖說明，是受到東邊竹節草颱風逐漸往西北西方向移動的影響。

竹節草颱風今早8時在琉球附近海域，過去一段時間滯留打轉，今早開始往西北西方向移動到東海，明天再繼續往西北西方向緩慢移動到中國浙江，周三移動到浙江沿岸。

因此今晚至周三期間，受到竹節草颱風往西北方向移動影響，台灣附近處於低壓帶，西南風也隨之增強。竹節草預估明早移動到東海，再往西北方向移動，台灣逐漸進入到低壓帶中間位置，南邊則是較強西南風位置，這樣的強風軸來到台灣中南部附近，導致天氣變得不穩定。

針對目前降雨狀況，朱美霖表示，今天至傍晚，中南部雨勢逐漸加劇，其他地區為午後陣雨或雷雨。 今晚至明天清晨，中南部降雨持續且更加明顯，尤其南部強降雨持續，中部有局部雨勢。

明天白天降雨稍微往山區集中，但平地沒有明顯趨緩。明晚至後天清晨，中南部仍有一波波雨勢，雖與今晚明晨的雨勢稍微減少，但雨勢仍明顯，尤其山區仍有長時間、較大降雨，「這段期間中部山區或南部有豪雨以上等級降雨」。

而未來24小時，也就是今下午2時至明下午2時累積雨量，預估最明顯降雨位於高雄、屏東，台南24小時累積雨量約200至300毫米，高雄、屏東累積雨量則高達250至400毫米；此外，台灣附近風浪也較大，基隆北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼綠島等浪高2至3米。