快訊

17縣市發布豪雨特報一路炸到明晚 低窪地區慎防淹水

豪雨狂炸3縣市達停班課標準 最新24小時雨量預測曝光

iPhone 17 Pro新增3相機功能更專業！支援8倍變焦 爆2傳聞「是真的」

雲嘉南嚴防大豪雨 高屏彰投等9縣市防豪雨大雨

中央社／ 台北28日電

氣象署今天下午更新豪雨特報，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，雲林、嘉義縣市、台南嚴防大豪雨，高雄、屏東、彰化、南投等9縣市則防豪雨或大雨。

中央氣象署持續更新豪雨特報，今天雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨；新竹、彰化、南投、宜蘭、澎湖地區及花蓮山區有局部大雨發生機會，

氣象署提醒，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水。

氣象署說明，若24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上稱為大豪雨；豪雨為24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨為24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。

豪雨 雨量 氣象署

延伸閱讀

颱風屋頂破洞又遇大雨淹水 嘉縣鹿草受災戶哽咽：誰來幫我們呀

大豪雨狂炸雨區再擴大！12縣市豪大雨特報 恐一路下到明晚

大豪雨狂炸！台南後壁-新營站「水淹軌道」目前單線雙向通行

低壓帶+西南風夾擊！ 8縣市豪雨繼續轟 恐一路下到晚上

相關新聞

17縣市發布豪雨特報一路炸到明晚 低窪地區慎防淹水

豪雨狂炸中南部，中央氣象署今下午4時35分，針對17縣市發布豪雨特報，影響時間持續明（29日）晚間。

你是「B肝疫苗斷層世代」嗎？ 全台200萬人要小心B肝帶原風險

B型肝炎曾被視為國病，透過母嬰垂直感染，帶原率非常高，對國人健康造成嚴重威脅。因此，台灣從1986年對新生兒全面接種B肝...

低壓帶豪大雨狂下 阿里山林鐵今起連3日預警性停駛

受低壓帶豪大雨影響，嘉義地區雷陣雨瞬間雨量驚人，阿里山林業鐵路為維護行車安全，宣布今天全線預警性停駛，且7月29日至30...

豪雨狂炸3縣市達停班課標準 最新24小時雨量預測曝光

受到低壓帶與西南風影響，中南部出現持續性豪大雨，中南部不少地區出現嚴重淹水及停班課情況，中央氣象署也在今下午2時啟動較大...

達文西手術突破胸腺癌難題 70歲婦靠微創手術抗癌成功

70歲張姓婦人在例行健檢中，意外發現胸腔腫瘤，確診為胸腺癌。然而歷經數次化療，雖然腫瘤縮小，但未完全清除，且已侵犯心、肺...

台南、嘉縣累積雨量逾400毫米 這2天中南部恐出現「致災性降雨」

受到低壓帶及西南風影響，中南部有長時間、明顯降雨，中央氣象署預報員朱美霖今天表示，尤其今晚到周三，西南風明顯增強，中南部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。