耗盡地球一整年資源…2025地球超載日是7月24日 較去年提早8天

環境部表示，聯合國更新今年地球超載日為7月24日，較去年的8月1日提早了8天。環境部呼籲民眾共同減塑，並宣告將於8月2日在建國假日花市展開全台首場「減塑花市示範行動」。

環境部資源循環署指出，聯合國日前更新2025年的地球超載日為7月24日，比去年的8月1日提早一週多；依據聯合國資料，第1次地球超載日是在1971年12月25日，這代表人類已在這天耗盡地球一整年的資源，接下來的每一天，都是在「超支地球的存款」，而目前正在用1.8個地球的資源過日子。

循環署強調，「地球只有一個」，不只碳排放、塑膠污染正在升高，連森林、水資源、糧食都在加速耗竭。

循環署引用歐盟及經濟合作暨發展組織（OECD）統計指出，2019年全球塑膠產量達4.6億噸，其中40%用於包裝用途，且每年約有500萬至1300萬公噸的塑膠垃圾進入海洋，其中一次性塑膠產品占50%。

循環署希望民眾從生活習慣改變起，共同達成減塑目標。同時呼籲民眾自備杯袋，減少一次用浪費；挑選耐用好修的商品，減少資源消耗；支持循環經濟，讓資源不斷再生；把舊物分享出去，延續物品生命。

循環署也預告將於8月2日在台北建國假日花市展開全台首場「減塑花市示範行動」，建國花市將成為全台第1個「不塑花市」示範點，推動自備購物袋或推車買花。