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西南氣流致劇烈豪雨 估24小時雨量高屏最盛

中央社／ 台北28日電

西南氣流影響，氣象署今天下午2時啟動較劇烈豪雨作業，預估24小時雨量平地與山區皆以高屏達250至400毫米最多；今天起連3天的總雨量，高雄、屏東平地約500至800毫米、山區則上看900毫米。

中央氣象署今天下午2時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，啟動標準為在颱風警報期間以外，本島或各離島發生連續降雨，包含多縣市豪雨、且有局部縣市達大豪雨標準；或是局部縣市單日就達超大豪雨、或預估連日大豪雨的情況；且在前述情境下降雨仍將持續。

根據氣象署雨量預報，預估24小時雨量平地以高雄市、屏東縣達250至400毫米最多，恆春半島200至340毫米、台南市200至300毫米、嘉義縣150至250毫米。

山區部分，預估24小時雨量同樣以高雄市、屏東縣達250至400毫米最多，台東縣、台南市山區200至300毫米；台中市、南投縣、雲林縣、花蓮縣山區80至150毫米。

總雨量方面，預估自今天凌晨0時起至30日深夜12時止

，平地總雨量以高雄市、屏東縣達500至800毫米最多，雲林縣、嘉義縣及台南市500至700毫米；嘉義市300至500毫米、台東縣200至400毫米；台中市、彰化縣、南投縣150至300毫米。

山區部分，預估總雨量以高雄市、屏東縣達600至900毫米最多，嘉義縣、台南市500至700毫米；雲林縣300至500毫米、台東縣250至400毫米；台中市、南投縣200至400毫米。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或是未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時。

此外，風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準的地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。

雨量 豪雨 屏東縣

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