快訊

17縣市發布豪雨特報一路炸到明晚 低窪地區慎防淹水

豪雨狂炸3縣市達停班課標準 最新24小時雨量預測曝光

iPhone 17 Pro新增3相機功能更專業！支援8倍變焦 爆2傳聞「是真的」

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹福源花生醬黃麴毒素超標 業者：問題商品全下架釐清中

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
台北市衛生局今公布今年食品中真菌毒素稽查抽驗結果，共計抽驗30件產品，檢驗結果3件花生製品黃麴毒素超標，包含新竹福源花生醬。記者王駿杰／攝影
台北市衛生局今公布今年食品中真菌毒素稽查抽驗結果，共計抽驗30件產品，檢驗結果3件花生製品黃麴毒素超標，包含新竹福源花生醬。記者王駿杰／攝影

台北市衛生局今公布今年食品中真菌毒素稽查抽驗結果，共計抽驗30件產品，檢驗結果3件花生製品黃麴毒素超標，包含新竹福源花生醬。對此，業者回應，福源食品有限公司接獲通路通知，產品「顆粒花生醬」經抽驗發現黃麴毒素含量超出法規標準，相關批號為有效日期2025年07月09日，第一時間接獲消息已全數下架，至於原因是否為保存時間太長或保存方式不當，目前釐清中。

福源食品有限公司指出，公司高度重視食品安全，已第一時間啟動內部回溯作業，初步研判汙染來源可能與供應商原料花生品質異常有關，黃麴毒素產生幾個可能原因，主要是在高溫高濕的環境，黃麴黴菌最愛在溫度25至35°C、濕度超過70%的環境繁殖，若採收後未即時乾燥、儲存地潮濕，花生就很容易長徽，或是採收或運送過程有損傷，被撞裂、壓碎、蟲咬的花生殼或果仁，讓黴菌更容易入侵。

福源食品有限公司承諾，將配合主管機關及通路要求，進行自主回收，並強化原料驗收與品管機制，確保消費者權益。公司始終以食品安全為第一優先，深刻了解此次事件對消費者與通路合作夥伴造成困擾，為此誠摯致歉。公司將以更嚴格的品質控管流程，強化供應鏈管理與源頭把關，確保產品品質安全無處，避免類似事件再次發生。

福源食品有限公司曬出先前檢驗食品測試報告
福源食品有限公司曬出先前檢驗食品測試報告
福源食品有限公司曬出先前檢驗食品測試報告。記者王駿杰／攝影
福源食品有限公司曬出先前檢驗食品測試報告。記者王駿杰／攝影

抽驗 黴菌 消費者

延伸閱讀

新竹馬偕布局地端生成式AI 破解醫療人力荒與資安危機

北市抽查食品3件黃麴毒素超標 馬前總統最愛福源花生醬也不合格

迎戰823罷免不鬆懈！設後援會募志工 國民黨盼為反惡罷保溫

南下捨棄高鐵改選「它」…台北到新竹只花145元 網狂讚：便宜還豪華

相關新聞

17縣市發布豪雨特報一路炸到明晚 低窪地區慎防淹水

豪雨狂炸中南部，中央氣象署今下午4時35分，針對17縣市發布豪雨特報，影響時間持續明（29日）晚間。

你是「B肝疫苗斷層世代」嗎？ 全台200萬人要小心B肝帶原風險

B型肝炎曾被視為國病，透過母嬰垂直感染，帶原率非常高，對國人健康造成嚴重威脅。因此，台灣從1986年對新生兒全面接種B肝...

低壓帶豪大雨狂下 阿里山林鐵今起連3日預警性停駛

受低壓帶豪大雨影響，嘉義地區雷陣雨瞬間雨量驚人，阿里山林業鐵路為維護行車安全，宣布今天全線預警性停駛，且7月29日至30...

豪雨狂炸3縣市達停班課標準 最新24小時雨量預測曝光

受到低壓帶與西南風影響，中南部出現持續性豪大雨，中南部不少地區出現嚴重淹水及停班課情況，中央氣象署也在今下午2時啟動較大...

達文西手術突破胸腺癌難題 70歲婦靠微創手術抗癌成功

70歲張姓婦人在例行健檢中，意外發現胸腔腫瘤，確診為胸腺癌。然而歷經數次化療，雖然腫瘤縮小，但未完全清除，且已侵犯心、肺...

台南、嘉縣累積雨量逾400毫米 這2天中南部恐出現「致災性降雨」

受到低壓帶及西南風影響，中南部有長時間、明顯降雨，中央氣象署預報員朱美霖今天表示，尤其今晚到周三，西南風明顯增強，中南部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。