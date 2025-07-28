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汐止遠雄廣場夏日戲水節 設立海洋戲水樂園 周休2日開放報名進場

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止iFG遠雄廣場舉辦夏日戲水節，推出集結戲水體驗、親子對抗賽、泡泡秀及室內文創市集等內容，吸引親子造訪。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場舉辦夏日戲水節，推出集結戲水體驗、親子對抗賽、泡泡秀及室內文創市集等內容，吸引親子造訪。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止iFG遠雄廣場舉辦夏日戲水節，在戶外廣場設置鯨魚造型氣墊溜滑梯的「海洋戲水樂園」，發現26、27日來客數和買氣都成長，8月2、3日，9、10日周休2日將持續登場，推出集結戲水體驗、親子對抗賽、泡泡秀及室內文創市集等內容，吸引親子造訪。

遠雄廣場表示，迎接暑假來臨推出「FUN夏好時光」夏日戲水節活動在戶外廣場設置「海洋戲水樂園」，讓12歲以下兒童報名戲水玩耍，並採分時段控管人數，保障安全與秩序。

主辦單位會舉辦「海上競速賽」、「海底尋寶樂」兩項活動，讓孩子們在鯨魚造型坐騎上展開衝刺奪旗挑戰，或在水池中尋找藏寶。周六另規畫「泡泡互動DIY體驗」，安排「泡泡魔法秀」表演，邀請全家大小觀賞奇幻視覺盛宴。

8月23日前的每周六在3樓共學教室，與KEY OF KID金鑰創鑄、EAGLE'S LAB益科思合作，同步推出「FUN夏體驗營」，氣泡狂歡、海洋百寶盒、神奇水精靈與星球大探險等主題，內容橫跨科學、美學與創意實作，適合喜愛探索與手作的學齡兒童報名參加。

遠雄廣場表示，希望透過融合戲水、手作與藝文的夏日活動，讓大小朋友在炎炎夏日，找到安全又充滿樂趣的好去處，歡迎民眾踴躍參加，為暑假留下美好回憶。

完成報名後，活動當天再憑兒童健保卡、iFG遠雄廣場App會員、當日單筆300元iFG遠雄廣場電子發票或銷貨明細參加。相關訊息與報名辦法可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止iFG遠雄廣場舉辦夏日戲水節，推出集結戲水體驗、親子對抗賽、泡泡秀及室內文創市集等內容，吸引親子造訪。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場舉辦夏日戲水節，推出集結戲水體驗、親子對抗賽、泡泡秀及室內文創市集等內容，吸引親子造訪。圖／遠雄廣場提供
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泡泡 鯨魚

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