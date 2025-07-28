恐傷精子、卵巢！12款最髒蔬果「馬鈴薯也上榜」 營養師教4招洗掉農藥

適量吃蔬果有益健康，但農藥殘留的風險也不容忽視，營養師高敏敏在臉書粉專分享最新「12款最髒蔬果排行」，提醒大家在吃之前學會正確清洗方法，才能安心享用。

高敏敏今（28日）在臉書「高敏敏 營養師」發文指出，美國非營利環保工作組織「環境工作小組」（Environmental Working Group，簡稱 EWG）每年會對常見蔬果進行農藥檢驗。在EWG分析的47種常見蔬果中，這12款「農藥殘留最多」蔬果被列入「年度最髒蔬果」（Dirty Dozen）名單，其中前三名依序為菠菜、草莓、羽衣甘藍。

高敏敏提醒民眾，這些蔬果雖然營養價值高，但吃之前一定要「正確清洗」，才能安心入口。

以下是EWG最新排名農藥殘留量最高的12種蔬果：

第1名：菠菜（Spinach） 第2名：草莓（Strawberries） 第3名：羽衣甘藍、芥菜與芥藍（Kale, Collard and Mustard Greens） 第4名：葡萄（Grapes） 第5名：桃子（Peaches） 第6名：櫻桃（Cherries） 第7名：甜桃（Nectarines） 第8名：梨子（Pears） 第9名：蘋果（Apples） 第10名：黑莓（Blackberries） 第11名：藍莓（Blueberries） 第12名：馬鈴薯（Potatoes）

高敏敏指出，農藥長期攝取風險可能包括：心血管保護效果下降、男性精子品質變差、女性卵巢功能降低，甚至可能提高乳癌與第二型糖尿病風險。對於孕婦與嬰幼兒而言，因為生理系統尚未成熟，更容易受到農藥殘留的影響。

不過她也強調，蔬果對健康的好處仍大於風險，只要掌握「正確清洗四步驟」，就能有效降低殘留農藥風險：

步驟1：先用肥皂洗手至少 20 秒。 步驟2：使用流動清水，清洗蔬果約兩次。 步驟3：切除葉子或莖上受損、腐爛部位。 步驟4：洗後用紙巾或乾淨毛巾擦乾水分再料理。

高敏敏也提醒，草莓外皮有細孔，特別容易吸附農藥，要更仔細刷洗；像甘藍、青花菜這類多層葉菜，要記得把皺褶打開來沖洗；清洗建議「要煮再洗、洗完再切」避免營養素流失；千萬不要洗乾淨再儲存，這樣會使細菌容易滋生生長，提升腐敗的機率。