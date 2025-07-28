罷免激情過後 醫師：避免災難化思考 遠離煽動訊息

大罷免投票結束，幾家歡樂幾家愁。身心精神科主任章秉純表示，結果與期待有落差，易有災難化思考，出現移民、辭職等念頭，比例女多於男；事件已落幕，建議避免再接觸煽動情緒的訊息。

衛福部台中醫院身心精神科主任章秉純接受媒體聯訪，罷免與選舉還是有本質上不同，罷免投票容易有負向情緒，反應比較激烈，前2週因焦慮情緒就醫的人數有增加趨勢，大約有10%。

章秉純提到，選後結果揭曉，有人開心到睡不著，另一方也會有憤怒、失望情緒，很多人產生負面思考及災難化思考，情緒出現焦慮緊張、心跳加速等，有想移民、辭職等想法，男性女性都有，但女多於男。

章秉純說，許多年輕人關心政治議題，因不能接受選舉結果，產生災難化思考，認為自己要接受不同國家的統治或是捐賣器官等，災難化思考一旦開始，就會越來越嚴重，若經過一兩週症狀仍無法緩解，應及早就醫，尋求專業醫師協助，中止災難化思考。

章秉純表示，許多社群媒體，如：臉書、IG都有演算法，民眾在網路上很容易看到支持自己情緒的消息，建議可以多出門走走、散心，少聊會讓情緒激動的事務；事情已落幕，如果再去看煽動情緒的消息，可能會讓症狀更嚴重。

他也提到，許多人因選後結果不如預期，產生不同立場的人都不能當朋友、老死不相往來的想法，並在網路上出現激動發言；章秉純說，網路發言就會留下紀錄，很多人過一陣子後，發現這件事情沒那麼嚴重，此時後悔已來不及，建議網路發言三思而後行，選舉是一時，還是要珍惜朋友。

商品推薦