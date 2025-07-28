聽新聞
0:00 / 0:00
升級西南氣流中南部下到發紅發紫！一圖看今起一周雨怎麼下
中央氣象署今天指出，預期今晚起西南風進一步增強為西南氣流影響，未來天氣更不穩定，下午2點針對此波西南氣流影響事件啟動大規模及劇烈降雨作業，特別提醒中南部地區要嚴防連續性強降雨、局部豪雨甚至大豪雨，請大家出門務必攜帶雨具、注意道路積淹水與山區坍方風險，也要隨時關注最新氣象資訊、提前做好防汛準備。
氣象署指出，今起一路濕到下周日，中南部防豪雨。今晚到周三這段期間西南風增強為西南氣流，也是這波雨最明顯的時候。中南部降雨變得更頻繁又劇烈，尤其南部地區和中部山區容易出現豪雨以上等級的強降雨。北部、東半部也會出現雷陣雨，另外受第8號颱風外圍環流影響，29日北部也有局部大雨機率。
周四到下周日（8月3日）西南氣流減弱，但苗栗以南受西南風影響，還是有大雨或豪雨的可能；其他地區轉為多雲午後雷陣雨型態，天氣略為好轉但還是要防雨。
氣象署說，今天起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有發生長浪的機率；28、29日馬祖，以及29日起南部沿海也可能出現長浪，並有2-3米左右的浪高。雖然年度大潮已過，但沿海潮位仍偏高，若遇連續性強降雨，漲潮期間仍有積淹水風險，請多加留意。
此外，西南風偏強，臺南以北沿海、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖與馬祖風力強勁，海邊活動請特別注意安全。
🌀最新颱風動態
▪️三颱鼎立！「路徑天女散花」避開台灣 專家提醒：天氣仍不穩
▪️今年首次3颱並存 范斯高外圍環流衝擊北、宜 明天輪到中南部
▪️范斯高、竹節草有「藤原效應」 吳德榮：今明雙颱環伺 下周中南部多雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言