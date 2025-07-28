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升級西南氣流中南部下到發紅發紫！一圖看今起一周雨怎麼下

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
一圖看今晚到周三雨怎麼下。圖／中央氣象署提供
一圖看今晚到周三雨怎麼下。圖／中央氣象署提供

中央氣象署今天指出，預期今晚起西南風進一步增強為西南氣流影響，未來天氣更不穩定，下午2點針對此波西南氣流影響事件啟動大規模及劇烈降雨作業，特別提醒中南部地區要嚴防連續性強降雨、局部豪雨甚至大豪雨，請大家出門務必攜帶雨具、注意道路積淹水與山區坍方風險，也要隨時關注最新氣象資訊、提前做好防汛準備。

󠀠󠀠󠀠氣象署指出，今起一路濕到下周日，中南部防豪雨。今晚到周三這段期間西南風增強為西南氣流，也是這波雨最明顯的時候。中南部降雨變得更頻繁又劇烈，尤其南部地區和中部山區容易出現豪雨以上等級的強降雨。北部、東半部也會出現雷陣雨，另外受第8號颱風外圍環流影響，29日北部也有局部大雨機率。

󠀠󠀠周四到下周日（8月3日）西南氣流減弱，但苗栗以南受西南風影響，還是有大雨或豪雨的可能；其他地區轉為多雲午後雷陣雨型態，天氣略為好轉但還是要防雨。

󠀠󠀠氣象署說，今天起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有發生長浪的機率；28、29日馬祖，以及29日起南部沿海也可能出現長浪，並有2-3米左右的浪高。雖然年度大潮已過，但沿海潮位仍偏高，若遇連續性強降雨，漲潮期間仍有積淹水風險，請多加留意。

此外，西南風偏強，臺南以北沿海、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖與馬祖風力強勁，海邊活動請特別注意安全。

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豪雨 馬祖 西南氣流

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