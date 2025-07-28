快訊

大豪雨狂炸雨區再擴大！12縣市豪大雨特報 恐一路下到明晚

泰國曼谷生鮮市場傳大規模槍擊 警方：已知至少6死

魏如萱認了姐弟戀！駁當小三介入小21歲Ian「從未想傷害誰」

聽新聞
0:00 / 0:00

「戲說」女星李宇柔罕病兒驟逝 醫揭餵食、照顧15年 真的不容易

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
李宇柔和老公過去帶著兒子、女兒出遊畫面，她在臉書慟喊，「我的兒子走了。天堂能讓他走路、奔跑。我永遠、永遠愛他」。圖／李宇柔提供
李宇柔和老公過去帶著兒子、女兒出遊畫面，她在臉書慟喊，「我的兒子走了。天堂能讓他走路、奔跑。我永遠、永遠愛他」。圖／李宇柔提供

「戲說台灣」資深演員李宇柔（現名陳蔓菲）的兒子，出生即罹患罕見疾病AADC（芳香族L-胺基酸脫羧酶）缺乏症，但今晨傳出不幸，李宇柔的兒子在睡夢中叫不醒，送到新光醫院急救仍不治，她在臉書慟喊，「我的兒子走了。天堂能讓他走路、奔跑。我永遠、永遠愛他」。

醫師表示，AADC發生率約6萬分之一，台灣每年新增患者約1至2人，病人平均壽命約5至6歲，孩子能照顧到15歲很不容易，家長真的付出心血努力照顧。

台灣兒童胸腔暨重症醫學會理事長、新光醫院小兒科主治醫師穆淑琪說，AADC缺乏症為罕見疾病，主要是遺傳性神經代謝疾病，導致多巴胺、血清素等神經傳導物質嚴重不足，症狀有肌肉僵直、抽搐、吞嚥困難、情緒不穩等。

穆淑琪說，AADC缺乏症患者常有肌肉張力低下、自主神經功能失調、情緒不穩等，肌肉張力低下時，可能在餵食時，因吞嚥功能不佳，容易引起胃食道逆流、吸入性肺炎，而自主神經功能失調會造成血壓忽上忽下、呼吸不順等，部分患者更可能合併癲癇問題。而被診斷為AADC缺乏症前，可能被懷疑為腦性麻痺、先天性重肌無力症或粒線體疾病等。

一般來說，AADC病人平均壽命約5至6歲，孩子能照顧到15歲很不容易，家長真的付出心血努力照顧。穆淑琪指出，照顧者須隨時觀察病人呼吸、進食等情形，還要面對孩子的情緒變動及肌肉抽搐帶來的突發狀況。

目前對於AADC缺乏症的診斷與治療，穆淑琪說，國內新生兒篩檢已納入此症，寶寶在出生初期可以藉由診斷，一旦發現並展開治療，可以避免神經損傷惡化，一般治療多為症狀治療為主。近期美國已核准基因療法，可針對缺乏酵素進行補充，但國內尚未引進。

患者 情緒

延伸閱讀

「戲說」女星李宇柔15歲罕病兒睡夢中驟逝！搶救不治痛哭：兒子走了

甜美女星敷面膜過敏化膿險毀容！掛急診臉燒像「10級火災」

太離譜！女星拍戲被「狂頂下體」　導演竟喊逼真

「黑暗榮耀」喬妹瘋癲媽驟逝！朴志雅腦出血不治　銀幕遺作曝

相關新聞

3天總雨量上看900毫米 氣象粉專：雨勢跟颱風沒兩樣

中央氣象署指出，預期今晚起西南風進一步增強為西南氣流影響，下午2點針對此波西南氣流影響事件啟動大規模及劇烈降雨作業，稍早...

汐止遠雄廣場夏日戲水節 設立海洋戲水樂園 周休2日開放報名進場

新北市汐止iFG遠雄廣場舉辦夏日戲水節，在戶外廣場設置鯨魚造型氣墊溜滑梯的「海洋戲水樂園」，發現26、27日來客數和買氣...

升級西南氣流中南部下到發紅發紫！一圖看今起一周雨怎麼下

中央氣象署今天指出，預期今晚起西南風進一步增強為西南氣流影響，未來天氣更不穩定，下午2點針對此波西南氣流影響事件啟動大規...

「戲說」女星李宇柔罕病兒驟逝 醫揭餵食、照顧15年 真的不容易

「戲說台灣」資深演員李宇柔（現名陳蔓菲）的兒子，出生即罹患罕見疾病AADC（芳香族L-胺基酸脫羧酶）缺乏症，但今晨傳出不...

大豪雨狂炸雨區再擴大！12縣市豪大雨特報 恐一路下到明晚

中央象署下午14時針對全台12縣市發布豪雨特報，其中雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市為大豪雨，恐一路下到明天晚上。

大豪雨狂炸！台南後壁-新營站「水淹軌道」目前單線雙向通行

受大豪雨影響，台鐵自中午12時43分起，台南後壁站至新營站間南下、北上列車，以西線單線行車。台鐵公司表示，因目前東線軌道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。