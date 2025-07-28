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大豪雨狂炸雨區再擴大！12縣市豪大雨特報 恐一路下到明晚

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
12縣市豪大雨特報，恐一路下到明晚。報系資料照
12縣市豪大雨特報，恐一路下到明晚。報系資料照

中央象署下午14時針對全台12縣市發布豪雨特報，其中雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市為大豪雨，恐一路下到明天晚上。

氣象署指出，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今（２８）日雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市有局部豪雨或大豪雨，高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹、苗栗、彰化、南投、宜蘭及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

大豪雨：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市。豪雨：高雄市、屏東縣、恆春半島。大雨：新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、澎湖縣。影響時間：28日下午至29日晚上。

豪雨 嘉義 屏東縣

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